Gấp đôi cùng kỳ, lợi nhuận VietinBank vẫn không lọt vào Top 3

Lợi nhuận riêng quý II tăng gấp đôi lên 5.785 tỷ nhưng VietinBank vẫn bị MB vượt qua và đứng sau Techcombank, VPBank, Vietcombank.

Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II với lợi nhuận trước thuế 5.785 tỷ, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái.

Riêng trong quý II, lãi thuần từ mảng tín dụng, dịch vụ của VietinBank tăng trưởng khá ở mức hai chữ số so với cùng kỳ. Cụ thể, thu nhập lãi thuần tăng 10% lên hơn 11.970 tỷ, lãi thuần dịch vụ tăng 15% lên 1.560 tỷ.

Nhà băng này đẩy mạnh được các nguồn thu từ kinh doanh ngoại hối và chứng khoán. Lãi thuần kinh doanh ngoại hối gần 814 tỷ, tăng gần 60% so với cùng kỳ còn lãi từ chứng khoán đầu tư 240 tỷ (cùng kỳ chỉ lãi 22 tỷ). Bên cạnh đó, VietinBank còn ghi nhận khoản lãi khác chủ yếu từ thu hồi nợ đã xử lý ở mức 1.110 tỷ đồng - đi ngang so với cùng kỳ.

Trong quý II, VietinBank kiểm soát chi phí hoạt động chỉ tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, yếu tố then chốt khác giúp lợi nhuận quý II của VietinBank bật tăng là tiết kiệm được chi phí dự phòng rủi ro tín dụng. Khoản này giảm 17% so với cùng kỳ xuống còn 5.880 tỷ đồng.

Việc khoản chi phí này giảm được VietinBank giải thích do không còn chịu áp lực từ việc trích lập dự phòng bổ sung cho các khoản nợ tái cơ cấu vì Covid-19. Tới hết tháng 6 năm nay, VietinBank đã trích lập gần đủ dự phòng rủi ro trước lộ trình theo Thông tư 03.

Lợi nhuận bật tăng trong quý II bù đắp khoản lãi tăng trưởng âm 28% trong ba tháng đầu năm. Do đó, luỹ kế 6 tháng đầu năm, VietinBank ghi nhận mức lãi trước thuế 11.600 tỷ đồng, tăng khiêm tốn 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với con số này, lợi nhuận của VietinBank nửa đầu năm đã bị MB vượt qua và vẫn đứng sau các nhà băng khác là Techcombank, VPBank, Vietcombank.

Tính đến hết tháng 6, VietinBank đã sử dụng gần hết room tín dụng 10% được cấp, tiền gửi của khách hàng tăng trưởng 4% so với đầu năm.

Chất lượng tài sản của VietinBank có khuynh hướng xấu đi khi tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,26% hồi đầu năm lên 1,35%, chủ yếu do nợ có khả năng mất vốn tăng gần 130% lên 11.858 tỷ đồng

