Gặp định mệnh cuộc đời trên chuyến bay 'tệ nhất'

Nam hành khách Anesu Masube trải qua chuyến bay "tệ nhất trong đời" để về tiễn biệt mẹ lần cuối, nhưng cũng chính nơi đó anh đã may mắn gặp được vợ tương lai của mình.

Hai ngày trước Giáng sinh năm 2017, Anesu Masube, sống tại thủ đô Washington DC, Mỹ, nhận được tin mẹ qua đời. Anh vội vàng tìm chuyến bay về quê nhà Zimbabwe để kịp nhìn mặt mẹ lần cuối. Nhưng sát dịp lễ, nhu cầu du lịch tăng cao, Anesu chật vật tìm mua vé.

Cuối cùng, anh buộc phải đặt vé của hãng Virgin Atlantic với hai lần nối chuyến tại London (Anh) và Johannesburg (Nam Phi) rồi mới về được đến Harare (Zimbabwe). Tệ hơn là với chiều cao 1,9 m, anh phải ngồi ghế giữa, bị kẹt cứng giữa hai khách. Viễn cảnh ngồi 7 tiếng trong tư thế xoay người, cộng thêm cảm giác đau đớn vì mẹ mất, anh đã nghĩ đây là "chuyến bay tệ nhất cuộc đời''.

Vợ chồng Anesu và Hannah hiện sống ở thủ đô Washington DC, Mỹ. Ảnh: CNN

Anh liên tục nhìn quanh máy bay với hi vọng có thể xin tiếp viên đổi chỗ. May mắn, hàng ghế cạnh cửa thoát hiểm mới chỉ có một người ngồi. Anh trình bày hoàn cảnh với tiếp viên và được đồng ý chuyển chỗ. Anh xách balô và di chuyển đến khoang, định bụng xin lỗi người phụ nữ vốn đang ngồi thoải mái, nay phải chia sẻ với mình.

Nhưng ngay khi anh ngồi xuống, người phụ nữ tỏ ra rất thân thiện. Cô mỉm cười tươi, thậm chí còn đùa: "Chào mừng đến thiên đường". "Đó là một sự tử tế bất ngờ. Một ai đó đã thật tốt, đúng lúc tôi cần nhất. Và rồi chúng tôi bắt đầu trò chuyện", anh nhớ lại.

Người ngồi cùng hàng ghế hôm đó là Hannah Brown. Hai năm trước, đúng giáng sinh, bố Hannah qua đời đột ngột. Khi đó, cô đang sống ở Tanzania và phải một mình vượt nửa vòng trái đất để bay về gặp bố lần cuối.

Chuyến bay lần này, Hannah trên đường đến châu Âu để đón Giáng sinh, hoàn thành mong ước trước đây bố cô chưa làm được. Sự đồng cảm vì cùng mất người thân nhất khiến hai hành khách hôm đó xích lại gần nhau hơn. Họ nói chuyện về bố, mẹ và lúc cười lúc khóc trong 7 tiếng đồng hồ trên chuyến bay.

Anesu và Hannah của hiện tại. Ảnh: CNN

Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Heathrow (Anh), họ trao đổi số điện thoại cho nhau. "Hai chúng tôi đều sống ở Washington DC, tôi chắc chắn muốn gặp lại cô ấy khi quay về", Anesu nói.

Trong chuyến bay về Mỹ đầu năm 2018, chặng London - Washington DC, Anesu gặp lại Hannah. Họ nhìn nhau, ngạc nhiên không tin nổi sự trùng hợp này. Ghế ngồi của họ cũng gần nhau, 60A và 61A. Hai hành khách ngồi ghế 60B và 61B thậm chí còn chủ động đổi ghế để hai hành khách ngồi cạnh nhau. Khi trở về thủ đô Mỹ, họ bắt đầu hẹn hò.

Những tuần đầu hẹn hò ở DC "không bình thường" chút nào, theo cách Anesu nói. Anesu và Hannah đã "tua nhanh" qua giai đoạn gượng gạo thường thấy.

"Đến khi chúng tôi có buổi hẹn chính thức đầu tiên ở một quán bar, thực ra đã biết quá nhiều về nhau rồi", Hannah kể.

Với Hannah, cô cảm thấy Anesu là người mà cô có thể hoàn toàn là chính mình, không cần phòng thủ. Anh từng thấy cô "lôi thôi" trong bộ đồ ở sân bay, không cần giả vờ là ai khác.

Với Anesu, Hannah như một chương mới trong đời – hy vọng bất ngờ trong bóng tối đau buồn vì mẹ. "Ở nhiều khía cạnh, tôi thấy như mẹ mình đã gửi cô ấy đến, vì bà biết tôi cần điều đó", anh nói. Gia đình anh, gồm bà, các em gái đều ủng hộ mối quan hệ đa sắc tộc này.

Hannah tin nhiều hơn vào sự trùng hợp chứ không phải định mệnh trong chuyện tình này. Anesu thì có góc nhìn hơi khác. Việc gặp Hannah ngay sau ngày mẹ mất khiến anh cảm thấy có điều gì đó tâm linh hơn, như thể vũ trụ gửi cô đến bên anh.

Trong những tháng đầu quen nhau, công việc làm tại chính phủ của Hannah thường xuyên khiến cô phải đi công tác. Nhưng khoảng một năm sau, giai đoạn đó kết thúc. Hannah và Anesu chuyển về sống cùng nhau ở DC. Trong một lần đi ăn nhà hàng kiểu Thái, Anesu đã cầu hôn bạn gái. "Anh nghĩ chúng ta nên cưới sớm", Anesu nói.

Sau khi đính hôn, Hannah và Anesu bay đến Zimbabwe để Hannah có thể gặp gỡ gia đình chồng. Khoảnh khắc gặp bà nội của Anesu - người được anh xem như người mẹ thứ hai - để lại nhiều cảm xúc cho Hannah. Khi được bà nội ôm hôn, Hannah biết rằng cô đã được chào đón.

Họ tổ chức đám cưới nhỏ vào mùa hè 2019, với sự tham dự của gia đình nhà gái và vài người bạn thân của cả hai. Sau đó, vợ chồng họ cùng gia đình Hannah bay đến Zimbabwe để hai bên gia đình gặp nhau.

8 năm kể từ lần đầu gặp gỡ, họ vẫn trong giai đoạn hôn nhân ngọt ngào. Hai vợ chồng đi du lịch khắp thế giới cùng nhau. "Tôi không thể nghĩ ra ai tốt hơn Hannah để cùng chia sẻ cuộc sống này. Tôi mong chờ phần đợi còn lại của mình trải qua cùng cô ấy", anh nói.

Hiện tại, họ vẫn sống ở Washington DC nhưng đang có kế hoạch chuyển đến châu Phi vào năm sau. Họ rất háo hức với cuộc sống mới, kế hoạch mới vì biết rằng dù ở đâu, họ cũng luôn có nhau.

"Chúng tôi là một cặp, là một thể thống nhất. Chúng tôi sẽ cùng nhau sẻ chia và vượt qua mọi thử thách", Anesu nói.

Anh Minh (Theo CNN)