Gắp dị vật trực tràng 18 cm, giúp bệnh nhân tránh mổ hở

Hà NộiBác sĩ Bệnh viện Hà Đông vừa gắp thành công chiếc chày dài 18 cm, đường kính 6 cm từ trực tràng một nam sinh 15 tuổi, giúp bệnh nhân tránh một cuộc mổ phanh ổ bụng.

Ngày 10/3, bác sĩ Bùi Thanh Hải, Khoa Ngoại tiêu hóa, cho biết ê kíp đã hoàn thành ca can thiệp gắp dị vật qua đường tự nhiên kéo dài 45 phút. Hiện sức khỏe thiếu niên ổn định, bác sĩ ghi nhận niêm mạc trực tràng chỉ xước nhẹ, chức năng tiêu hóa dần hồi phục và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Hình ảnh chụp chiếu phát hiện dị vật trong trực tràng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trước đó, nam sinh nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau dữ dội vùng hạ vị. Bác sĩ thăm khám, phát hiện một dị vật lớn đã trôi sâu vào trực tràng, chèn ép các cơ quan vùng chậu. Hiện chưa rõ lý do và bối cảnh nam sinh hành động như trên.

Khó khăn lớn nhất của ca can thiệp là dị vật quá to tạo ra "hiệu ứng chân không" bám chặt vào thành ruột. Nếu bác sĩ chỉ kéo trực tiếp, bệnh nhân có nguy cơ cao bị vỡ trực tràng hoặc rách tầng sinh môn. Nhờ khéo léo lách dụng cụ bơm khí vào phía sau để phá vỡ áp lực, ê kíp đã lấy dị vật thành công mà vẫn bảo vệ được chức năng cơ thắt cho bệnh nhi.

Dị vật sau khi được lấy ra. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Hải đánh giá trẻ ở độ tuổi dậy thì thường tò mò khám phá cơ thể nhưng lại thiếu kiến thức an toàn. Hành vi nhét vật lạ vào hậu môn đe dọa trực tiếp đến tính mạng, dễ gây thủng ruột, viêm phúc mạc hoặc tổn thương vĩnh viễn cơ thắt dẫn đến đại tiện không tự chủ. Chuyên gia khuyên phụ huynh quan tâm, chia sẻ và giáo dục giới tính kịp thời cho con. Khi xảy ra sự cố, gia đình cần đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa, tuyệt đối không tự móc dị vật tại nhà.

Lê Nga