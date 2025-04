Gặp công an, ném một kg ma túy ra đường

Kiên GiangPhạm Huyền Trân, 36 tuổi, cùng đồng phạm đang lái ôtô thì bị công an chốt chặn, vội ném hai túi ma túy nặng hơn một kg ra đường để phi tang nhưng không thoát.

Ngày 28/4, Trân và Trần Văn Lộc, 37 tuổi, bị Công an tỉnh Kiên Giang bắt tạm giam về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật vụ án. Ảnh: Dương Đông

Theo điều tra, ngày 12/4 Trân và Lộc đi trên hai ôtô từ TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) đến huyện An Biên. Tại quốc lộ 63 thuộc xã Hưng Yên, cả hai thấy chốt chặn của công an, vội ném hai túi ma túy ra khỏi xe.

Tuy nhiên, họ bị công an ập đến bắt quả tang. Hai túi tinh chất được ngụy trang trong túi trà có kết quả kiểm nghiệm là ma túy tổng hợp.

Phạm Huyền Trân lúc bị công an bắt quả tang. Ảnh: Dương Đông

Trân, Lộc thừa nhận hành vi, khai đang đi giao ma túy cho người mua không rõ lai lịch ở huyện An Biên thì bị phát hiện.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Ngọc Tài - Dương Đông