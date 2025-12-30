Gắp con vắt ký sinh một tuần trong mũi bé trai 2,5 tuổi

Quảng NgãiBé trai 2,5 tuổi theo cha mẹ lên rẫy tắm suối, về nhà suốt một tuần chảy máu mũi, khó thở, bác sĩ phát hiện con vắt ký sinh trong mũi.

Bé ở xã Đặng Thùy Trâm (xã mới sau sáp nhập hai xã Ba Trang và Ba Khâm, huyện Ba Tơ cũ), được đưa vào Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi sáng 30/12 trong tình trạng chảy nước mũi và máu mũi kéo dài.

Êkíp Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi nội soi gắp con vắt trong mũi bệnh nhi. Ảnh: Kim Ny

Mẹ bé cho biết sau khi bé theo ba mẹ lên rẫy và tắm suối thì bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như hay chà mũi, khó thở khi ngủ, chảy máu mũi, đặc biệt rõ hơn mỗi khi tắm. Bé khám ở phòng khám gần nhà được chẩn đoán viêm mũi, cho thuốc uống. Sau 7 ngày, tình trạng không cải thiện, cháu nhập viện.

Khám lâm sàng và nội soi mũi, các bác sĩ phát hiện một con vắt ký sinh trong hốc mũi bé. Êkíp nội soi lấy con vắt dài 3 cm ra ngoài an toàn. Sau can thiệp, bé hết chảy máu mũi, sức khỏe ổn định.

Con vắt trong mũi bé trai 2,5 tuổi được bác sĩ lấy ra ngoài. Ảnh: Kim Ny

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Kim Tuyến, liên chuyên khoa Răng Hàm Mặt -- Tai Mũi Họng, khuyến cáo phụ huynh hạn chế cho trẻ nhỏ tắm suối, ao hồ, đặc biệt ở khu vực rừng núi. Không cho trẻ uống nước suối trực tiếp mà cần đun sôi, để nguội.

Khi trẻ có các biểu hiện như chảy máu mũi kéo dài, nghẹt mũi một bên, chảy dịch mũi hôi hoặc khó thở không rõ nguyên nhân, cha mẹ cần đưa đến cơ sở y tế có chuyên khoa Tai Mũi Họng để được nội soi, chẩn đoán và xử trí kịp thời.

Vắt ký sinh lâu ngày sẽ hút máu dẫn đến tình trạng chảy máu mũi dai dẳng, gây thiếu máu mạn tính. Vắt gây nguy hiểm nếu bám hút ở các mạch máu lớn hoặc di chuyển xuống thanh quản, có thể là dị vật đường thở.

Văn Linh