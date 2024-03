Gặp cơn bão 'giáp trạng' do tự điều trị basedow

Hà NộiNgười phụ nữ 54 tuổi mắc bệnh basedow 20 năm, tự ý uống thuốc hormone tuyến giáp, dẫn đến cơn bão giáp trạng, còn gọi cường giáp kịch phát, nguy hiểm tính mạng.

Basedow - dạng bệnh tự miễn của tuyến giáp xảy ra khi hệ thống miễn dịch tấn công các mô khỏe mạnh vì chúng nhầm tưởng đây là các tế bào ngoại lai. Điều này dẫn đến cường giáp cùng nhiều tình trạng nguy hiểm. Người mắc này có các biểu hiện đặc trưng như bướu giáp lan tỏa, lồi mắt, phù niêm trước xương chày.

Ngày 8/3, bác sĩ Tôn Thất Kha, Trưởng khoa Điều trị tích cực, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, cho biết bệnh nhân mắc bệnh đã 20 năm nhưng điều trị không đầy đủ. Người bệnh còn tự ý uống thuốc hormone tuyến giáp là Berlthyrox, thay cho kháng giáp tổng hợp là Basethyrox, dẫn đến bị cơn bão giáp trạng, hậu quả bị suy tim. Hiện bà được điều trị tích cực tại viện.

Cơn bão giáp trạng hay còn gọi cường giáp kịch phát, là tình trạng nhiễm độc gây nguy hiểm tính mạng. Thống kê tại các trung tâm y tế hiện đại trên thế giới cho thấy người bị cơn bão này sẽ có tỷ lệ tử vong rất cao, khoảng 60-70%.

Bác sĩ Kha cho biết dấu hiệu nhận biết cơn bão giáp trạng gồm sốt cao trên 39 độ C, thậm chí 41 độ C, đổ mồ hôi nhiều gây mất nước. Người bệnh có các dấu hiệu thần kinh như rối loạn cảm xúc, kích động, loạn thần, hôn mê; tim mạch thở nhanh, thở gấp, rối loạn nhịp tim, rung nhĩ, suy tim xung huyết, huyết áp không ổn định. Một số dấu hiệu tiêu hóa gồm đau bụng, buồn nôn, biểu hiện vàng da, tế bào gan bị hoại tử hoặc xung huyết tế bào gan. Nếu nặng, bệnh nhân có thể bị nhược cơ các cơ đầu chi, cơ mặt và cơ thân, co kéo cơ mi.

Cường giáp kịch phát nếu không được xử trí và điều trị có thể dẫn đến suy tim, tử vong trong tình trạng phù phổi cấp, suy tim, trụy tim mạch.

Bác sĩ khuyến cáo người bệnh mắc basedow cần lưu ý khi sử dụng thuốc. Hiện Việt Nam có Basethyrox – là thuốc kháng giáp tổng hợp dùng để điều trị bệnh basedow, rất dễ nhầm lẫn với thuốc Berlthyrox. Berlthyrox là thuốc để thay thế hormone tuyến giáp, nếu sử dụng nhầm sẽ làm tình trạng nhiễm độc giáp ở bệnh nhân basedow nặng lên, dẫn đến cơn bão giáp trạng.

Thúy Quỳnh