Gắp chiếc bật lửa nằm 30 năm trong dạ dày bệnh nhân

Trung QuốcCác bác sĩ tại Tứ Xuyên sử dụng bao cao su bọc kín chiếc bật lửa dài 7 cm để lấy dị vật này ra khỏi dạ dày bệnh nhân, sau hơn ba thập kỷ ông nuốt nó vào bụng.

Ca thủ thuật diễn ra ngày 22/11 tại Bệnh viện Chengfei, thành phố Thành Đô. Bác sĩ Yang Bo, Phó trưởng khoa Tiêu hóa cùng êkíp quyết định không phẫu thuật mở mà chọn phương pháp nội soi can thiệp để giảm thiểu xâm lấn.

Do chiếc bật lửa có bề mặt trơn nhẵn, kẹp kim loại chuyên dụng liên tục bị trượt, không thể cố định vật thể. Kíp trực đã sáng tạo bằng cách đưa bao cao su vào dạ dày qua ống nội soi, khéo léo lồng toàn bộ dị vật vào trong túi cao su để tạo độ bám rồi kéo ra ngoài qua đường miệng. Quá trình này chỉ mất khoảng 20 phút và thành công trọn vẹn.

Bác sĩ Bo (trái) kiểm tra sức khỏe của ông Deng. Ảnh: Red Star News

Trước đó hai ngày, ông Lao Deng, 67 tuổi, nhập viện vì chướng bụng và đau dai dẳng suốt một tháng. Các biện pháp điều trị viêm dạ dày ruột trước đó không mang lại kết quả. Hình ảnh nội soi ban đầu ngày 20/11 cho thấy một khối hình hộp màu đen nằm sâu trong dạ dày.

Sau khi tỉnh thuốc mê, bệnh nhân mới nhớ lại sự cố từ những năm 1990. Ông cho biết khoảng năm 1991 hoặc 1992, trong một lần uống rượu với bạn bè, ông đã chấp nhận lời thách đố và nuốt chửng chiếc bật lửa. Khi tỉnh rượu, ông đinh ninh dị vật đã tự đào thải qua đường bài tiết nên không đi kiểm tra. Suốt 30 năm qua, ông hiếm khi đau bụng, chỉ thỉnh thoảng khó chịu và tự mua thuốc uống, cho đến khi cơn đau trở nặng gần đây.

Dị vật lấy ra đã chuyển màu đen kịt, vỏ ngoài mục nát nhưng cấu trúc cơ bản vẫn nguyên vẹn, thậm chí bên trong còn sót lại chất lỏng. Bác sĩ Yang giải thích vỏ bật lửa thường làm từ nhựa polypropylene hoặc ABS có khả năng kháng axit cực tốt, giúp nó không bị phân hủy trong môi trường pH 1,5-3,5 của dạ dày. Tuy nhiên, kích thước lớn khiến vật thể mắc kẹt, không thể lọt qua môn vị để xuống ruột non và bài tiết ra ngoài.

Bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không nuốt các vật thể lạ. Riêng với bật lửa, khí butane bên trong tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ, gây ngộ độc hóa học, loét thủng niêm mạc hoặc thậm chí phát nổ khi tiếp xúc lâu ngày với dịch vị dạ dày. Hiện sức khỏe ông Deng hồi phục tốt và có thể ăn uống trở lại.

Chiếc bật lửa được lấy ra trong dạ dày người đàn ông ở Thành Đô, Trung Quốc. Ảnh: Red Star News

Bình Minh (Theo Ifeng, Red Star News)