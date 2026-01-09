Gắp bàn chải đánh răng trong thực quản nữ bệnh nhân

Đồng NaiTrong lúc lấy bàn chải đánh răng thọc vào họng để dễ ói, người phụ nữ ở xã Nhơn Trạch vô tình nuốt luôn vào thực quản.

Ngày 9/1, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết vừa cấp cứu, gắp thành công qua nội soi bàn chải đánh răng ở thực quản nữ bệnh nhân 49 tuổi.

Theo người nhà, tối hôm qua, trong lúc ăn tối thì người này thấy buồn nôn, khó chịu như bị ngộ độc nên dùng bàn chải thọc vào họng cho dễ ói. Tuy nhiên do không chú ý, nữ bệnh nhân vô tình nuốt luôn bàn chải vào thực quản. Người nhà nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Bàn chải đánh răng được gắp ra khỏi thực quản nữ bệnh nhân. Ảnh: Thái Hà

Sau khi nội soi, các bác sĩ đã gắp thành công dị vật ra ngoài. Qua hình ảnh soi chiếu, bàn chải nằm dọc trong thực quản bệnh nhân, may mắn được cấp cứu kịp thời, không chảy máu thực quản. "Đây là ca nuốt dị vật hy hữu ở người bình thường, tỉnh táo", một bác sĩ cho biết.

Các bác sĩ khuyến cáo khi ăn uống, mọi người cần phải cẩn thận tránh nuốt phải dị vật vào đường tiêu hóa. Nếu chẳng may bị nuốt dị vật vào đường tiêu hóa, người bệnh cần đến cơ sở y tế đảm bảo chuyên môn để nội soi lấy dị vật đường tiêu hóa an toàn, tránh tự ý sử dụng những vật dụng đẩy dị vật xuống có thể làm thủng hoặc chảy máu đường tiêu hóa gây nguy hiểm tính mạng.

Phước Tuấn