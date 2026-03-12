Gắp 3 chiếc bật lửa trong dạ dày người đàn ông

Hà NộiBác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa nội soi gắp thành công ba chiếc bật lửa từ dạ dày người đàn ông 32 tuổi, giúp anh tránh một ca phẫu thuật mở.

Sáng 12/3, gia đình đưa người đàn ông vào viện cấp cứu với biểu hiện nghi nuốt vật thể lạ. Qua hình ảnh chụp chiếu, êkíp phát hiện ba chiếc bật lửa nằm gọn trong bao tử. Bác sĩ Nguyễn Hợp, phụ trách khoa Nội tiêu hóa, đánh giá đây là vật thể lớn, cứng, dễ gây tắc nghẽn, xước niêm mạc hoặc thậm chí đâm thủng đường ruột nếu y bác sĩ không can thiệp ngay. Tuy nhiên, người nhà chưa rõ nguyên nhân khiến nam thanh niên nuốt các đồ vật này.

Ba chiếc bật lửa được gắp ra. Ảnh: Hoàng Trang

Thay vì mổ hở, các bác sĩ quyết định can thiệp qua đường ống soi mềm. Sau khi xác định chính xác vị trí, êkíp khéo léo dùng dụng cụ chuyên dụng luồn vào dạ dày và lần lượt đưa cả ba chiếc bật lửa ra ngoài an toàn. Hiện tại, sức khỏe nam bệnh nhân đã ổn định và anh tiếp tục lưu viện để bác sĩ theo dõi thêm.

Theo bác sĩ Hợp, kỹ thuật nội soi đóng vai trò tối ưu trong việc xử lý các tình huống tương tự vì giúp bệnh nhân thoát khỏi một cuộc đại phẫu, giảm đau đớn và rút ngắn thời gian hồi phục. Ông cũng khuyến cáo người dân lập tức đến cơ sở y tế chuyên khoa khi lỡ nuốt đồ vật lạ, tuyệt đối không tự móc họng hay áp dụng mẹo dân gian tại nhà nhằm tránh đẩy khối vật chất đi sâu hơn, gây rách cấu trúc tiêu hóa.

Lê Nga