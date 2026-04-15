Gắp 3 bàn chải dài gần 20 cm khỏi dạ dày nam thanh niên

Người đàn ông 29 tuổi ở TP Huế nuốt 3 chải đánh răng dài gần 20cm vào bụng được bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế xử lý kịp thời.

Ngày 15/4, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế nói sau 5 ngày theo dõi thủ thuật, sức khỏe người bệnh đã ổn định, hồi phục tốt và tiếp tục điều trị tại viện.

Trước đó, Bệnh viện Tâm thần TP Huế chuyển nam thanh niên sang Bệnh viện Trung ương Huế khi nhận thấy các dấu hiệu biến chứng đường tiêu hóa. Do thần trí không ổn định, anh đã nuốt các vật dụng vệ sinh cá nhân này trong quá trình sinh hoạt.

Nhóm y bác sĩ nhanh chóng tiến hành nội soi can thiệp, đưa toàn bộ dị vật ra khỏi cơ thể an toàn, không để xảy ra biến chứng.

Ba bàn chải đánh răng được lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Ảnh: Bác sĩ Trâm

Đại diện Bệnh viện Trung ương Huế đánh giá đây là ca lâm sàng hiếm gặp tại Việt Nam. Việc nuốt đồ vật kích thước lớn tiềm ẩn nguy cơ cao kẹt trong ống tiêu hóa, cày xước niêm mạc, gây thủng hoặc tắc nghẽn nếu y bác sĩ không phát hiện và xử lý kịp thời.

Võ Thạnh