Gạo Ông Cua ST25 lần thứ ba đoạt giải ‘Gạo ngon nhất thế giới’

Gạo "Ông Cua ST25" của Việt Nam và gạo Phka Romdoul của Campuchia cùng được vinh danh “Gạo ngon nhất thế giới” 2025 tại Phnom Penh, Campuchia.

Cuộc thi nằm trong khuôn khổ Hội nghị Thương mại Lúa gạo Toàn cầu lần thứ 17 do The Rice Trader (TRT) tổ chức tại Phnom Penh, từ ngày 7 đến 9/11. Theo ban tổ chức, top 3 năm nay gồm Philippines, Campuchia và Việt Nam. Trong đó, gạo của Campuchia và Việt Nam cùng chia sẻ ngôi quán quân. Đây là lần thứ ba gạo Ông Cua ST25 của Việt Nam đạt danh hiệu cao nhất, sau hai lần vào các năm 2019 và 2023.

Gạo ST25 là thành quả của nhiều năm nghiên cứu, chọn lọc và cải tạo giống do kỹ sư - anh hùng lao động Hồ Quang Cua cùng cộng sự thực hiện. Từ những năm 1990, nhóm của ông đã bắt đầu lai tạo các giống lúa mới mang thương hiệu ST (Sóc Trăng). Trải qua nhiều năm, các giống lúa ST3, ST5, ST10, ST20, ST24 lần lượt ra đời, tạo nền tảng để phát triển giống ST25.

Ông Hồ Quang Cua (cần giải thưởng bên phải) cùng đoàn Việt Nam nhận giải "Gạo ngon nhất thế giới" cho sản phẩm ST25. Ảnh: NVCC

ST25 được lai tạo từ nhiều giống lúa khác nhau, kế thừa các ưu điểm nổi bật của giống bố mẹ. Hạt gạo thon dài, trắng trong, không bạc bụng; khi nấu chín, cơm dẻo vừa, thơm hương lá dứa và cốm non, vị ngọt đậm đà. Ngay cả khi để nguội, cơm ST25 vẫn giữ được độ dẻo và hương vị đặc trưng, yếu tố giúp chinh phục người tiêu dùng trong nước và giới ẩm thực quốc tế.

Ông Hồ Quang Cua cho biết việc liên tiếp được xướng tên ở giải thưởng quốc tế là minh chứng cho nỗ lực nâng chất lượng hạt gạo Việt và giá trị lao động của người nông dân. Ông nói, danh hiệu này còn giúp thương hiệu "Gạo chất lượng cao của Việt Nam" vươn xa, mở rộng cơ hội vào các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật, châu Âu và Australia.

Với thành tích nhiều lần được vinh danh, gạo Ông Cua ST25 tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của Việt Nam trong phân khúc gạo cao cấp toàn cầu.

Cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới là sự kiện quốc tế thường niên do The Rice Trader (Mỹ) tổ chức từ năm 2009, nhằm tìm kiếm những xu hướng và định hướng mới cho thị trường lúa gạo toàn cầu. Năm 2019, tại Hội nghị Gạo Thế giới TRT lần thứ 11 ở Philippines, Việt Nam lần đầu tiên giành giải thưởng cao nhất với giống gạo ST25.

Thi Hà