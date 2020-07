Phần hai của phim truyền hình "Gạo nếp gạo tẻ" có nội dung rối, khiến khán giả khó hiểu.

Phim giảm tỷ lệ người theo dõi trên YouTube so với phần một. Tập mở đầu phát sóng thu hút hơn hai triệu lượt khán giả, giảm 10 lần so với tập đầu tiên của phần một. Tỷ lệ theo dõi cao nhất chỉ ở hai tập đầu, hơn một triệu lượt khi tạo tình huống kịch tính tráo con và mối quan hệ hôn nhân rắc rối của hai nhân vật do Trung Dũng và Thúy Ngân thể hiện.

'Gạo nếp gạo tẻ 2' kém thu hút Trích phân cảnh nhân vật chính tráo con của vợ lớn và vợ bé. Nguồn: YouTube.

Nội dung khó hiểu, thời lượng mỗi tập phim ngắn, chèn nhiều quảng cáo là điều khiến khán giả cho rằng phim kém thu hút.

Gạo nếp gạo tẻ 2 xoay quanh gia đình bà Hà Lan (nghệ sĩ Minh Đức) và con trai bà - Hải (Trung Dũng). Bà Hà Lan nghe lời thầy phù thủy - Ông Nguyên (Đức Thịnh) phán con dâu bà - Hương (Thúy Ngân) - không thể sinh con trai nối dõi nên bà cưới thêm vợ cho con - Quỳnh (Thùy Trang). Quỳnh và Hương "vượt cạn" cùng thời điểm. Quỳnh sinh đôi hai bé gái. Hương sinh bé trai, chưa kịp nhìn mặt con đã bị tiêm thuốc cho ngất lịm đi. Hải mua chuộc y tá để tráo con của hai người vợ - hành động mở đầu cho loạt bi kịch các thế hệ sau của gia đình này phải đối mặt.

Người xem cũng cho biết hụt hẫng khi nội dung phim không tiếp nối phần một như chờ đợi mà phát triển khác hoàn toàn. Các tình tiết, nhân vật ở hai thế hệ liên tục chuyển biến gây khó hiểu. Thay vì làm rõ mối liên hệ giữa các nhân vật, phim sau đó chỉ xoay quanh bốn đứa con của vợ lớn sống cùng bà Hà Lan là: Bảo Trâm (Lê Khánh), Bảo Anh (Tường Vy), Bảo Châu (Thúy Ngân), Bảo Minh (Jun Phạm).

Trên youtube, một khán giả bình luận: "Tác phẩm khiến khán giả như bước vào mê cung. Ở đó, người xem chỉ thấy một mớ rối ren, không hiểu chuyện gì xảy ra. Cứ mỗi phút lại chèn một quảng cáo, thời lượng mỗi tập phim quá ngắn, diễn tiến quá nhanh".

'Gạo nếp gạo tẻ 2' kém thu hút Các con của vợ bé Quỳnh lúc trưởng thành trong phim. Nguồn: YouTube.

Dàn diễn viên là một trong những điểm trừ. Ở phần một, Gạo nếp gạo tẻ giúp nữ chính Thúy Ngân được nhiều người biết đến, trở thành cái tên "hot" của làng phim truyền hình. Qua phần hai, cô được đạo diễn ưu ái đóng một lúc ba vai với số phận, tính cách khác nhau nhưng không tạo được hiệu ứng cảm xúc, khiến khán giả khó phân biệt từng tuyến nhân vật. Diễn viên Thùy Trang bị nhận xét khá gồng trong vai người vợ lẻ Quỳnh. khán giả Lyni nhận xét trên youtube: "Gương mặt, ngoại hình của Thùy Trang phù hợp vai gái quê, hiền lành nên biểu cảm ở vai phản diện của cô ấy 'đơ' quá".

Từ trái qua: Thúy Ngân, Tường Vy, Lê Khánh, Jun Phạm trong phần hai của "Gạo nếp gạo tẻ". Ảnh: VieOn.

Khán giả cũng chỉ ra vài "hạt sạn" như: Giai đoạn tác phẩm lấy bối cảnh miền Nam đầu những năm 1980 nhưng tờ giấy xét nghiệm của vợ bé - Quỳnh - trong tập ba ghi ở bệnh viện Đa Khoa Thái An (Nghệ An, vốn thành lập năm 2006), nhân vật dùng tiền giấy mệnh giá 10.000 đồng (ra đời năm 1994)...Nhiều người xem không hiểu lý do con của nhân vật Quỳnh - Bảo Anh - bị mù trong tập tám còn các tập trước vẫn bình thường. Tác phẩm hiện phát sóng chín trong tổng số 50 tập, nhiều khán giả hy vọng các phần tiếp theo phim thay đổi hợp lý và tạo đột phá hơn.

Tâm Giao