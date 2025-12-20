Gạo GO! ST25 lúa tôm vào top 10 sản phẩm bền vững

Gạo GO! ST25 lúa tôm vừa vào "Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ xanh - Bền vững 2025" nhờ mô hình canh tác bền vững dựa trên hệ sinh thái tôm - lúa cộng sinh.

Lễ công bố và vinh danh "Sản phẩm - Dịch vụ tin dùng 2025" được tổ chức và truyền thông trên các kênh đa phương tiện của Tạp chí Kinh tế Việt Nam, vào ngày 18/12, tại Trung tâm BMC, 98 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội. Với chủ đề "Giá trị chất, Niềm tin thật", chương trình tập trung ghi nhận các thương hiệu đại diện cho giá trị sử dụng thực chất và cam kết phát triển lâu dài.

Gạo GO! ST25 lúa tôm được vinh danh "Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ xanh - Bền vững 2025" dựa trên kết quả khảo sát truyền thông toàn diện cùng quy trình đánh giá, chọn lọc nghiêm ngặt của ban tổ chức. Điều này nhằm tôn vinh những sản phẩm và dịch vụ tiêu biểu, đáp ứng các tiêu chí về chất lượng, tính minh bạch và định hướng phát triển bền vững.

Đại diện Central Retail Việt Nam lên nhận giải. Ảnh: Vn Economy

Phát biểu tại sự kiện, đại diện Central Retail Việt Nam, cho biết nhãn hàng riêng GO! luôn hướng đến thông điệp "Better for Việt Nam" với hành trình "Tươi ngon từ nông trại Việt", thông qua các chương trình sinh kế cộng đồng, kết nối bền vững từ nông trại đến bàn ăn. Nhãn hàng không chỉ mang đến giải pháp mua sắm tối ưu cho người tiêu dùng mà còn góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng.

"Việc gạo GO! ST25 lúa tôm được xướng tên trong Top 10 là sự ghi nhận cho chất lượng sản phẩm, đồng thời khẳng định uy tín và chiến lược phát triển bền vững của Nhãn hàng riêng GO! trên thị trường bán lẻ Việt Nam. Đây là lần đầu tiên sản phẩm thuộc nhãn hàng riêng GO! của tập đoàn được vinh danh", ông nói.

Gạo GO! ST25 lúa tôm được chương trình "Tin dùng Việt Nam" bình chọn. Ảnh: Central Retail Việt Nam

Trong thời gian tới, Nhãn hàng riêng GO! sẽ tiếp tục mở rộng danh mục các sản phẩm xanh - bền vững, đồng hành cùng nông dân Việt và lan tỏa những giá trị tiêu dùng tích cực, hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn cho người Việt và môi trường sống.

Hiện gạo GO! ST25 lúa tôm đang được phân phối tại hệ thống siêu thị GO!, Tops Market và go! trên toàn quốc, với mức giá cạnh tranh, phù hợp nhu cầu tiêu dùng của các gia đình Việt.

Hải My