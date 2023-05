Gạo có thể cứu điện thoại bị ngấm nước?

Thấy camera có hơi nước, Huỳnh Như để iPhone vào thùng gạo qua đêm, nhưng khi cắm sạc, máy xuất hiện sọc màn hình sau đó sập nguồn.

Huỳnh Như, nhân viên văn phòng ở TP HCM, cho biết điện thoại của cô bị vào nước do mưa to. Các đồng nghiệp khuyên nên cho điện thoại vào thùng gạo để hút ẩm. Tuy nhiên, dù đã vùi iPhone suốt một đêm và sạc lại, máy của cô không lên nguồn. Khi mang ra cửa hàng kiểm tra, kỹ thuật viên báo bo mạch chủ của máy bị cháy. May mắn là thiết bị không gây cháy nổ khi cắm điện lúc bị ẩm ướt.

"Thay vì đem máy ra tiệm để kỹ thuật viên hút ẩm với giá vài trăm nghìn đồng, giờ chiếc iPhone của tôi đã hư hẳn do mẹo hút ẩm bằng gạo", Như nói.

Chiếc iPhone 14 được đặt trong hộp gạo để hút ẩm. Ảnh: Khương Nha

Theo kỹ thuật viên của Viện Di Động, việc bỏ điện thoại vào gạo để hút nước là quan niệm sai lầm. Một số may mắn thành công vì điện thoại có thể mới bị dính nước, chưa ngấm sâu vào bên trong. Tuy nhiên, dù được "cứu", trong quá trình sử dụng, điện thoại vẫn có thể gặp một số rủi ro như sụp nguồn bất ngờ, tự reset máy, lỗi màn hình, hỏng loa, sạc pin không nhận do nước làm hỏng chân sạc.

Vì sao nhiều người tin gạo hút ẩm điện thoại?

Theo The Verge, dùng gạo hút ẩm cho điện thoại bị vào nước là "bí kíp" được truyền qua nhiều thế hệ. Quan niệm này xuất phát từ giới nhiếp ảnh. Năm 1946, một bài báo trên Popular Photography nói trà, giấy nâu và gạo là những thứ có thể thay vật hút ẩm nếu người dùng đến nơi có khí hậu ẩm ướt. Năm 1996, tạp chí Make it Last cũng liệt kê gạo nằm trong số hơn 100 cách giúp kéo dài tuổi thọ thiết bị nhờ khả năng hút ẩm. Sau đó, nhiều hướng dẫn, mẹo về bảo quản, xử lý thiết bị điện tử cũng nhắc đến gạo, khiến nhiều người tin rằng món đồ có sẵn trong nhà này là cứu tinh của điện thọai.

Tuy nhiên năm 2014, trang Gazelle đã thực hiện một thử nghiệm cho thấy gạo là chất hút ẩm tệ nhất trong những thứ có sẵn tại nhà như cát vệ sinh cho mèo, bột yến mạch. TekDry, công ty cung cấp dịch vụ cứu hộ thiết bị điện tử khẩn cấp, cũng tiến hành thí nghiệm tương tự và nhận thấy lượng nước bay hơi khi để máy ngoài tự nhiên thậm chí còn lớn hơn việc đặt trong thùng gạo.

Craig Beinecke, nhà đồng sáng lập TekDry, nói: "Trò lừa gạo tồn tại vì nghe có vẻ đúng, ngay cả khi thực tế chứng minh nó vô dụng. Câu chuyện gạo cứu điện thoại vào nước cứ thế được truyền tai qua nhiều thế hệ".

Theo ông, điều nguy hiểm của quan niệm sai này là người dùng sẽ khởi động lại thiết bị sau khi vùi vào gạo, dù máy chưa khô hoàn toàn. Nó có thể "đóng chiếc đinh cuối cùng vào cỗ quan tài", khiến thiết bị chết hoàn toàn thay vì có thể sửa nếu được xử lý đúng cách. Trong gạo có lớp cám mịn, khi gặp nước nó có thể vón cục, bám vào các khe hở của điện thoại như lỗ sạc, loa thoại, viền màn hình. Nguy hiểm hơn, nhiều người có thể vô tình cắm sạc và gây cháy nổ ngoài ý muốn.

Làm gì khi điện thoại vào nước?

Theo kỹ thuật viên của Viện Di Động, việc đầu tiên cần làm khi điện thoại ngấm nước là nhanh chóng tắt nguồn, giúp hạn chế nước ngấm sâu vào thiết bị, ảnh hưởng đến bộ phận quan trọng như mạch điện, main gây đoản mạch.

Sau đó, người dùng nên tháo những bộ phận có thể tháo khỏi thân máy như sim, nắp lưng, pin.

Tiếp đến, làm khô điện thoại bằng các chất làm khô chuyên dụng như silica gel (thường có trong túi hút ẩm của bánh kẹo). Nếu không, có thể để thiết bị trước quạt, nơi khô ráo. Thận trọng khi dùng máy sấy vì có thể làm hạt nước văng sâu hơn vào bên trong, làm chảy giăng cao su, keo dán màn hình...

Cuối cùng, người dùng không nên khởi động thiết bị ngay sau khi thực hiện các bước trên. Thay vào đó, nên chờ thêm vài tiếng cho máy khô hẳn. Nếu "sơ cứu" và nghi ngờ máy bị vào nước nặng, người dùng không nên cắm sạc mà mang ra cửa hàng sửa chữa để kiểm tra.

Khương Nha