Gạo A An vào top 10 sản phẩm tin dùng của năm

Gạo A An năm thứ ba liên tiếp được vinh danh tại giải thưởng Tin dùng Việt Nam, thuộc nhóm ngành nông sản, thực phẩm, thức uống.

Chương trình Tin dùng Việt Nam tổ chức khảo sát ý kiến từ người tiêu dùng trên 5.971 sản phẩm - dịch vụ đề cử từ tháng một đến hết tháng 11. Lễ công bố và vinh danh được tổ chức bởi Tạp chí Kinh tế Việt Nam với sự tham gia của Cục trưởng Cục thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ, Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ, Hội nhà báo Việt Nam, các chuyên gia kinh tế và đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu trong nước.

Gạo A An được vinh danh trong Top 10 sản phẩm - dịch vụ Tin dùng năm 2021.

Sáng tạo để thích nghi

2021 là một năm đầy biến động đối với các doanh nghiệp trong nước bởi ảnh hưởng nặng nề từ Covid-19. Lệnh giãn cách xã hội kéo dài ở nhiều địa phương làm thay đổi lớn đến đời sống sinh hoạt và chuỗi sản xuất - kinh doanh. Thực tế khốc liệt đặt ra bài toán buộc các doanh nghiệp phải thay đổi để thích ứng đồng thời là "lửa" thử để chứng minh sức bền, những chiến lược linh hoạt và nỗ lực vươn lên.

Nói về những thách thức do ảnh hưởng từ đại dịch, đại diện điều hành thương hiệu gạo A An, ông Nguyễn Chánh Trung chia sẻ không thể tránh khỏi những khó khăn trong việc dự báo thị trường và thực tế rủi ro do dịch bệnh, công tác vận chuyển gặp nhiều khó khăn khiến những chuyến xe vận chuyển hàng bị ách tắc, khách hàng có nhu cầu mua tích trữ khiến khâu sản xuất phải "căng lực" chạy hết công suất trong hoàn cảnh khó khăn...

Tuy nhiên, một trong những triết lý của công ty là phải luôn đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng trong điều kiện không phải là lý tưởng nhất. "Chúng tôi nỗ lực để vận hành hoạt động của toàn chuỗi trong điều kiện nhiều khó khăn, cam kết giữ nguyên giá bán và giao hàng trong thời gian sớm nhất cho khách hàng, đảm bảo các yêu cầu về an toàn và chống dịch đầy đủ", ông Trung nói.

Vững tin với mục tiêu tại thị trường gạo nội địa

Gạo A An là thương hiệu gạo nội địa ngày càng nhận được sự tin tưởng lựa chọn từ đông đảo người tiêu dùng. Chọn phát triển các sản phẩm gạo đóng túi chất lượng cao, A An xem chất lượng là giá trị quan trọng nhất khi gửi gắm từng túi gạo đến tay khách hàng. Suốt gần ba năm phục vụ thị trường trong nước, đơn vị này luôn cam kết sản xuất những sản phẩm gạo chuẩn giống lúa; không đấu trộn; được kiểm soát nghiêm ngặt từ bước gieo trồng, canh tác trên cánh đồng đến xử lý, chế biến và đóng gói tại chuỗi các nhà máy gạo.

Một số sản phẩm gạo đóng túi của gạo A An.

Bên cạnh đó, những trải nghiệm tiêu dùng cũng được chú trọng thông qua chính sách giao hàng tận nơi, phủ sóng các điểm bán trên toàn quốc để khách hàng có thể tìm mua gạo A An nhanh chóng, dễ dàng.

Trong kế hoạch 5 năm, thương hiệu này sẽ mở rộng diện tích bao tiêu lúa gạo tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long như: Bên cạnh các sản phẩm đã ra mắt là Japonica, ST21, ST24, ST25... gạo A An hướng đến các sản phẩm tiêu chuẩn cao hơn như gạo canh tác từ mô hình lúa tôm, gạo organic. Đây là những sản phẩm yêu cầu khắt khe trong suốt quá trình canh tác về giống, nguồn đất và nước; không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; cần có đội ngũ kỹ sư hữu cơ bám ruộng cùng nông dân để hỗ trợ canh tác từ thời điểm xuống giống đến khi hoàn tất thu hoạch.

Gạo A An ngày càng mở rộng quy mô liên kết bao tiêu, đồng hành cùng nông dân trong chuỗi sản xuất lúa gạo.

Năm 2022 cũng sẽ vận hành nhà máy gạo Hạnh Phúc quy mô lớn tại Đông Nam Á - Nơi sẽ thực hiện toàn bộ quy trình xử lý lúa gạo, chế biến và đóng gói trên những dây chuyền công nghệ châu Âu hiện đại. Đại diện thương hiệu gạo nội địa cũng cho biết, công ty sẽ tăng tốc phát triển số điểm bán gấp 4-5 lần hiện tại trong 5 năm tới để phủ sóng gạo A An trên toàn quốc, hướng đến mục tiêu 5-10% thị phần gạo đóng túi chất lượng cao trong nước.

Thế Đan