Gạo A An đổi mới nhận diện, chinh phục thị trường EU

Thương hiệu gạo A An thuộc Công ty cổ phần Lương thực A An vừa tham dự "Hội chợ thực phẩm và đồ uống Anuga 2025" từ ngày 4 đến 8/10, tại Trung tâm Hội chợ Koelnmesse, thành phố Cologne, Đức. Thương hiệu cũng đồng thời công bố thay đổi nhận diện mới sau hơn 6 năm ra mắt, sẵn sàng cho giai đoạn phát triển mới trong kỷ nguyên xanh.

Đại diện công ty cho biết việc xuất hiện tại sự kiện này không chỉ giúp A An quảng bá hình ảnh gạo sạch Việt Nam đến đông đảo người tiêu dùng quốc tế mà còn tạo cầu nối để doanh nghiệp tiếp cận các đối tác chiến lược, mở rộng mạng lưới phân phối toàn cầu, đặc biệt là các đối tác EU. Song song đó là cơ hội học hỏi xu hướng tiêu dùng, công nghệ chế biến và tiêu chuẩn mới nhất toàn cầu.

Gian hàng của thương hiệu gạo A An tại "Hội chợ thực phẩm và đồ uống Anuga 2025". Ảnh: Công ty cổ phần Lương thực A An

Theo vị đại diện, gạo A An triển khai logo và bao bì mới trong toàn bộ hoạt động truyền thông và vận hành từ ngày 1/9. Đây là phần quan trọng của thương hiệu trong chiến lược tái định vị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, bắt nhịp xu thế tiêu dùng xanh, phát triển bền vững đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu.

Logo mới có phông chữ bo tròn được thiết kế dựa trên triết lý cân bằng, sử dụng gam màu xanh chủ đạo của thiên nhiên, nông sản sạch, sự an lành và hạnh phúc; đồng thời thể hiện rõ sự năng động và sáng tạo. Điểm nhấn trên logo là hình tròn màu cam, biểu tượng cho mặt trời, nguồn sống, sự ấm áp, năng lượng tự nhiên nuôi dưỡng cây lúa. Màu cam rực rỡ cũng tượng trưng cho sự năng động, phát triển và hy vọng.

Hình ảnh gạo sạch A An trong bộ nhận diện thương hiệu mới. Ảnh: Công ty cổ phần Lương thực A An

Trước đó, vào tháng 5, gạo A An được phân phối tại khu vực châu Âu thông qua đối tác Công ty AWTC GmbH (trụ sở Cộng hòa Liên bang Đức). Theo kế hoạch, sản lượng xuất khẩu mang thương hiệu này sang EU dự kiến đạt khoảng 1.000 tấn trong năm 2025 và tăng gấp đôi vào năm tiếp theo. Sự hiện diện của gạo sạch A An tại EU thông qua hệ thống phân phối chuyên nghiệp là bước tiến triển vọng của doanh nghiệp trong chiến lược phát triển toàn cầu; đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về thực phẩm sạch, an toàn, truy xuất nguồn gốc rõ ràng và đạt tiêu chuẩn quốc tế tại thị trường châu Âu.

Bên cạnh đó, gạo sạch A An được Vietnam Report bình chọn và công bố nằm trong "Top 5 Công ty Thực phẩm uy tín năm 2025", thuộc nhóm ngành thực phẩm khô - đồ ăn liền. Giải thưởng được xây dựng dựa trên các nguyên tắc khoa học, khách quan theo ba tiêu chí gồm: năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất; uy tín truyền thông; khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan.

Lễ ký kết hợp đồng độc quyền phân phối sản phẩm thương hiệu Gạo A An tại thị trường châu Âu giữa Công ty cổ phần Lương thực A An và Công ty AWTC GmbH vào tháng 5, tại Đức. Ảnh: Công ty cổ phần Lương thực A An

Gạo sạch A An - sản phẩm của Công ty cổ phần Lương thực A An được sản xuất theo chuỗi giá trị khép kín "từ cánh đồng đến bàn ăn". Mọi công đoạn từ gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch đến sản xuất, đóng gói và bảo quản đều được kiểm soát chặt chẽ, tuân thủ quy trình an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Doanh nghiệp đầu tư hệ thống silo lạnh hiện đại nhằm giữ trọn giá trị dinh dưỡng của hạt gạo. Hiện sản phẩm có mặt tại nhiều hệ thống siêu thị lớn ở Nhật Bản và xuất khẩu sang các thị trường châu Âu. Gạo sạch A An hai lần được công nhận là "Thương hiệu quốc gia Việt Nam", đồng thời đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn.

"Hội chợ thực phẩm và đồ uống Anuga" được tổ chức bởi Koelnmesse GmbH - công ty triển lãm hàng đầu thế giới có trụ sở tại Cologne (Đức) và được xem là hội chợ thực phẩm và đồ uống lớn nhất thế giới. Sự kiện năm nay thu hút 8.000 doanh nghiệp từ 110 quốc gia tham dự. Về phía Việt Nam, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) chủ trì đoàn gồm 36 doanh nghiệp tham dự triển lãm, xác định đây là hoạt động trọng điểm trong chiến lược xây dựng thương hiệu quốc gia ngành thực phẩm nhằm nâng cao vị thế và giá trị của thực phẩm Việt trên thị trường quốc tế.

Hải My