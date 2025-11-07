Gánh nợ lớn vì vung tiền 'gây ấn tượng' bạn gái

AnhVung tiền mua quà, du lịch xa hoa để gây ấn tượng, Jacob Battersby, 25 tuổi, gánh khoản nợ hơn 23.000 USD sau ba lần yêu.

Chàng trai 25 tuổi ở Manchester sinh ra trong một gia đình có kinh tế eo hẹp. "Mọi giao dịch đều được ghi lại, mọi khoản chi tiêu đều bị kiểm soát", anh kể. Chính điều này đã hình thành tâm lý "chi tiêu trả thù". Khi bắt đầu có tiền riêng, Jacob lao vào mua sắm không kiểm soát.

Thói quen này trở nên tồi tệ hơn mỗi khi anh có người yêu.

Jacob ân hận vì thói chi tiêu xa xỉ khi yêu. Ảnh: Jacob Battersby

Mối tình đầu đến khi Jacob 17 tuổi, khi anh kiếm được khoảng 19.000 USD mỗi năm nhờ công việc đánh giá sản phẩm. Để chứng minh tình cảm, anh không ngại chi tiêu. "Tôi nghĩ mình phải tặng những món quà đắt tiền. Tôi mua cho cô ấy chiếc Apple Watch, giấu trong đôi giày Yeezy và tặng dịp Giáng sinh", anh nhớ lại. 6 tháng sau khi chia tay, anh gánh khoản nợ gần 2.500 USD.

Khoản nợ tăng vọt lên 10.000 USD trong mối tình thứ hai. Khi đó, anh chỉ làm pha chế với thu nhập khoảng 23.000 USD mỗi năm, nhưng sẵn sàng chi tiền cho chuyến du lịch Iceland xa hoa mừng sinh nhật bạn gái. Anh còn vay tiền mua xe hơi, thuyền buồm nhỏ.

Jacob chưa bao giờ nói thật về tài chính với các bạn gái. Sau mỗi lần chia tay, anh mới nhận ra hậu quả. Có lần, anh phải quay về sống cùng cha mẹ để trả nợ, nhưng chỉ ít lâu sau lại rơi vào vòng xoáy cũ.

Đỉnh điểm là khi mối tình thứ ba kết thúc vào tháng 5 vừa qua, Jacob nợ hơn 23.000 USD. Anh buộc phải cắt giảm mọi chi tiêu, chuyển sang lối sống tiết kiệm.

Anh quyết định chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng xã hội, hy vọng giúp người trẻ nhận ra giá trị thật của bản thân.

Hiện Jacob đã tự kinh doanh với thu nhập khoảng 100.000 USD mỗi năm và đang nỗ lực trả hết nợ. Dù tài chính đã ổn định, anh vẫn lo ngại "sẽ lại rơi vào cái bẫy chi tiêu vì tình yêu" bất cứ lúc nào. Anh cho rằng trường học cần có thêm chương trình giáo dục tài chính cá nhân, vì "nhiều người trẻ không hiểu được hậu quả của việc gắn giá trị bản thân với tiền bạc".

Theo nhà tâm lý học người Anh Emma Kenny, hành vi chi tiêu quá mức để làm hài lòng người yêu của Jacob xuất phát từ áp lực xã hội và khuôn mẫu giới.

"Đàn ông được dạy phải là người mạnh mẽ, chu cấp và kiểm soát mối quan hệ bằng tài chính. Khi những giá trị ấy bị hiểu sai, họ dễ rơi vào bẫy tự gây áp lực cho bản thân", bà Kenny phân tích.

Một cuộc khảo sát của YouGov năm 2021 cũng cho thấy 52% trong số gần 6.000 người lớn được hỏi vẫn cho rằng việc đàn ông trả tiền cho buổi hẹn hò đầu tiên là điều nên làm.

Bà Kenny cho rằng việc thể hiện tình yêu bằng tiền bạc không sai, nhưng nếu coi đó là thước đo giá trị bản thân, người trong cuộc sẽ khó xây dựng được mối quan hệ lành mạnh. "Tình yêu thật sự đến từ sự đồng hành, tôn trọng và thấu hiểu, chứ không phải hóa đơn thanh toán", bà nói.

Bà khuyên rằng cởi mở trò chuyện về tiền bạc là chìa khóa giúp giảm áp lực. Phụ nữ cũng có thể giúp bằng cách trân trọng sự chu đáo, nỗ lực của đối phương, thay vì chỉ chú trọng vào vật chất.

Còn với Jacob, anh đúc kết bài học đắt giá của mình: "Nếu bạn phải vay nợ chỉ để duy trì một mối quan hệ, có lẽ ngay từ đầu bạn không nên yêu".

Nhật Minh (Theo Metro)