Gánh nặng bệnh tật tăng ở người cao tuổi, có bệnh nền

Người cao tuổi và người có bệnh nền đối mặt với sự suy giảm miễn dịch cùng rào cản về chi phí, thiếu thông tin, tác dụng phụ sau tiêm chủng.

Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới. Số người từ 60 tuổi trở lên dự kiến đạt khoảng 21 triệu vào năm 2035, theo Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA). Phát biểu tại hội thảo Tiêm chủng - Lá chắn bảo vệ sức khỏe người cao tuổi và người có bệnh nền diễn ra cuối tuần này ở TP HCM, BS.CK1 Nguyễn Ngọc Thùy Dương, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC), ghi nhận những gánh nặng mà nhóm người yếu thế phải đối mặt. Trung bình một người lớn tuổi mắc 3-4 bệnh lý nền đi kèm, ảnh hưởng đến chất lượng sống và có nguy cơ giảm số năm sống khỏe mạnh. Khi dân số già đi và tỷ lệ mắc các bệnh mạn tính gia tăng, xã hội ngày càng trở nên dễ tổn thương trước các bệnh truyền nhiễm có thể phòng ngừa.

Người cao tuổi sống trong một viện dưỡng lão ở Lĩnh Nam, Hà Nội. Ảnh: Phan Dương

BS.CK2 Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc HCDC, nói chương trình tiêm chủng cho trẻ em ở Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần kiểm soát hiệu quả các bệnh truyền nhiễm. Tuy nhiên, việc tiêm chủng cho người lớn - đặc biệt là người cao tuổi, người có bệnh nền - vẫn còn tương đối mới mẻ trong khi nhóm này cần được bảo vệ sức khỏe.

Hiện HCDC đã triển khai kế hoạch tiêm chủng bảo vệ người cao tuổi và người có bệnh, hoàn thiện bản kiểm sàng lọc trước tiêm. Giáo sư Jonathan Van-Tam, Trường Y, Đại học Nottingham, người từng đóng vai trò giám sát chương trình tiêm chủng của Vương quốc Anh giai đoạn 2017-2022, nhấn mạnh khuyến nghị từ bác sĩ hoặc nhân viên y tế ảnh hưởng tới người bệnh.

Cụ thể, mỗi lần y bác sĩ tiếp xúc với bệnh nhân là cơ hội giúp người dân hiểu và chủ động phòng ngừa bệnh tật trong các giai đoạn của cuộc đời. Chủng ngừa giúp giảm tỷ lệ nhập viện và tái nhập viện do liên quan trực tiếp đến bệnh truyền nhiễm; giảm biến chứng bệnh mạn tính như tim mạch, hô hấp... do nhiễm trùng nặng gây ra. Chuẩn hóa hoạt động tiêm chủng giúp nâng cao năng lực chuyên môn, góp phần củng cố vai trò của y tế dự phòng trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

"Tiêm chủng tạo lá chắn toàn diện nhất cho sức khỏe người dân ở mọi lứa tuổi", bác sĩ Tâm nói.

Bác sĩ Phạm Thị Mỹ Liên, Chủ tịch công ty GSK Việt Nam cho rằng khi khoa học, công nghệ phát triển, con người chủ động hơn trong phòng ngừa bệnh tật và sống không phụ thuộc. Bà tin "Việt Nam chuẩn bị những bước quan trọng cho kỷ nguyên lão hóa khỏe mạnh, tiến gần hơn tới mục tiêu kiểm soát và chiến thắng bệnh tật".

Mỹ Ý