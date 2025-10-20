Gánh hàng rong ở Hà Nội thế kỷ trước

Người dân vây quanh một gánh hàng bên hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: EFEO

Theo Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, Hà Nội thay đổi nhiều sau khi thành nhượng địa của Pháp năm 1888. Chính quyền thu ngân sách nhiều nhất là thuế chợ, đồng thời ban hành những quy định sử dụng vỉa hè để bán hàng, nhằm bảo đảm đường phố thông thoáng. Người bán rong cũng chịu các thuế, phí theo quy định của thành phố.

Trong Nghị định ngày 10/6/1933, chính quyền cho phép những người bán hàng rong đã đóng thuế và có giấy phép được qua lại các phố nhưng chỉ dừng đủ thời gian, không được ở một nơi nào nhất định hoặc tụ tập gây cản trở việc đi lại.