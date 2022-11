Gán tài sản cho cô gái bán dâm rồi trình báo bị cướp

TP HCMNguyễn An, 35 tuổi, thoả thuận mua dâm cô gái giá 5 triệu đồng, thế chấp bằng nhẫn và điện thoại, nhưng sau đó trình báo công an bị đánh, cướp.

Ngày 20/11, hành vi của An được Công an quận Bình Thạnh làm rõ, sau khi điều tra trình báo của người này.

Rạng sáng 2 hôm trước, An đến Công an quận Bình Thạnh với vết thương ở đầu, cho biết đang đi trên đường Trường Sa thì gặp cô gái đi bộ nên cho nhờ xe. Đến bãi đất trống gần đó, cô này bất ngờ dùng gạch tấn công, sau đó vài thanh niên xuất hiện xông vào đánh rồi cướp điện thoại, nhẫn vàng, tiền mặt...

Công an quận Bình Thạnh cử nhiều trinh sát phối hợp Phòng cảnh sát Hình sự Công an TP HCM vào cuộc, trích xuất camera an ninh nhiều tuyến đường để điều tra. Tuy nhiên, cảnh sát không phát hiện dấu hiệu vụ cướp, còn An có nhiều biểu hiện đáng nghi.

An nghiện nặng, sống lang thang. Khi làm việc với cảnh sát đã đưa ra nhiều lời khai bất nhất, mâu thuẫn. Cuối cùng, anh ta thừa nhận, đêm 17/11 đã cùng bạn đi mua ma tuý, thuê khách sạn ở quận 10 để sử dụng. Tại đây, An nhắn tin mua dâm cô gái 25 tuổi, thoả thuận giá 5 triệu đồng.

Sau khi nhóm bạn về, An cùng cô gái quan hệ 2 lần nhưng sau đó không có tiền trả. Hai bên cãi vã, An đưa điện thoại Samsung Galaxy S8 màu đen, nhẫn vàng cho cô này để làm tin, bảo sẽ mượn tiền trả rồi lấy lại số tài sản này.

Rạng sáng hôm sau, cô gái gọi điện cho nhóm thanh niên đưa An đến khu vực Hàng Xanh để mượn tiền như lời anh ta nói. Nhưng đến nơi không gặp ai, An tiếp tục đề nghị đưa đến "nhà dượng ở quận 3 để xin tiền trả". Khi chở An đến Trường Sa, thấy anh ta lòng vòng không có ý định trả tiền nên nhóm thanh niên tức giận đánh vào đầu rồi bỏ đi.

An cho biết tự nguyện đưa nhẫn và điện thoại cho cô gái để làm tin, khi bị đánh tức quá nên hoang báo bị cướp.

Kết quả xét nghiệm cho thấy An dương tính với chất ma tuý nên cảnh sát đề xuất đưa đi cai nghiện bắt buộc. Cơ quan điều tra cũng đang xem xét hành vi của những người liên quan để xử lý.

Nhật Vy