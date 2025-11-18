Gần nửa triệu khách Trung Quốc hủy vé, tour đi Nhật Bản

491.000 vé máy bay tới Nhật Bản bị hủy sau khi Trung Quốc khuyến cáo công dân tránh đi lại giữa lúc căng thẳng ngoại giao.

Các hãng hàng không Trung Quốc nguy cơ mất doanh thu hàng tỷ nhân dân tệ khi khách ồ ạt hủy vé đi Nhật Bản do căng thẳng ngoại giao.

Theo ông Li Hanming, chuyên gia độc lập về ngành hàng không Trung Quốc, tính từ 16/11, các hãng bay nước này ghi nhận gần 491.000 lượt hủy vé đi Nhật Bản, tương đương 32% tổng lượng đặt chỗ. Tỷ lệ chuyến bay bị ảnh hưởng lên tới 82% vào ngày 16/11 và 75,6% một ngày sau đó.

Lượng vé hủy hôm chủ nhật cao gấp 27 lần số đặt mới. Ông Li nhận định lo ngại về an toàn đang chi phối quyết định của hành khách. Quy mô đợt hủy vé này được đánh giá tương tự giai đoạn Covid-19 bùng phát đầu năm 2020.

Khách Trung Quốc xếp hàng làm thủ tục check in tại sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 17/11. Ảnh: Kyodo

Các hãng hàng không Trung Quốc hiện nắm giữ 5 vị trí dẫn đầu về thị phần đường bay đến Nhật Bản. Giới chuyên gia nhận định nhóm này sẽ chịu thiệt hại nặng nề hơn các đối thủ Nhật.

Dù tín hiệu hạ nhiệt ngoại giao đã xuất hiện, các hãng bay dự kiến vẫn điều chỉnh đáng kể công suất trong những tuần tới. Ngày 15/11, ba hãng quốc doanh lớn nhất gồm Air China, China Southern, China Eastern cùng 4 hãng khác thông báo cho phép hoàn hoặc đổi vé miễn phí cho hành trình đến hết 31/12.

Theo China Trading Desk có trụ sở ở Singapore), lượng khách đặt bay đi Nhật trong vài tuần tới đã giảm hơn 30% so với tuần trước. Đa phần các chuyến bị hủy có lịch khởi hành trước tháng 1.

Trung Quốc là thị trường khách quốc tế lớn nhất của Nhật Bản trong 9 tháng đầu năm, với khoảng 7,49 triệu lượt khách, theo hãng tin Kyodo dẫn dữ liệu chính phủ Nhật.

Hơn 6,7 triệu lượt du khách Trung Quốc đến Nhật trong 8 tháng đầu năm 2025, tăng mạnh so với 4,6 triệu lượt cùng kỳ năm ngoái, theo Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO). Giới phân tích cho biết người Trung Quốc thường chọn Nhật Bản vì thời gian bay ngắn, sức hút văn hóa và mức chi phí dễ chịu do đồng yen suy yếu.

Nhiều hãng lữ hành lớn của Trung Quốc đã ngừng bán tour đi Nhật, Japan Today đưa tin hôm 17/11. Một hãng lữ hành quốc doanh lớn đặt tại Bắc Kinh cho biết đã dừng tổ chức các tour cá nhân hoặc theo đoàn đến Nhật từ 16/11, do "tình hình hiện tại giữa hai nước".

Hãng này cũng cho biết đã ngừng hỗ trợ dịch vụ xin visa và sẽ hoàn lại toàn bộ chi phí cho khách đã mua tour Nhật Bản. Khi tìm kiếm từ khóa như "Nhật Bản" hay "Tokyo", trang web của hãng không còn hiển thị bất kỳ sản phẩm liên quan nào. Một công ty du lịch tư nhân tại thủ đô cũng nói đã ngừng nhận khách mới đăng ký tour đến Nhật.

Một số doanh nghiệp trong ngành du lịch Nhật Bản lo ngại động thái này có thể khiến lợi nhuận sụt giảm. Một số khách sạn đã ghi nhận tình trạng hủy phòng từ khách Trung Quốc. Tập đoàn khách sạn Imperial cho biết đã nhận các yêu cầu hủy, hoãn từ một số công ty Trung Quốc đặt phòng, tiệc nhưng chưa thấy ảnh hưởng từ khách lẻ. Tập đoàn Colowide vận hành chuỗi nhà hàng, quán ăn Nhật cũng bày tỏ lo ngại về diễn biến mới giữa hai nước.

Đối với du khách Trung Quốc, Nhật Bản là một trong những điểm đến nước ngoài phổ biến nhất, bên cạnh Hàn Quốc, Thái Lan và Malaysia.

Trong giai đoạn tháng 7-9, chi tiêu của khách Trung Quốc tại Nhật đạt khoảng 590 tỷ yen (3,8 tỷ USD), mức cao nhất trong số các thị trường, theo dữ liệu của JNTO.

Anh Minh (Theo SCMP, Japan Today)