Gần một thế kỷ phát triển nồi cơm điện Toshiba

Từ chỉ nấu chín gạo, Toshiba liên tục cải tiến công nghệ như hỗ trợ phân giải enzyme, truyền nhiệt đa tầng để tăng độ ngon của cơm, trong suốt gần thế kỷ phát triển nồi cơm điện.

Năm 2025 đánh dấu 95 năm Toshiba tham gia lĩnh vực gia dụng. Từ Nhật Bản, thương hiệu này đã phát triển thành một trong những tên tuổi tiên phong, gắn với triết lý DetailsMatter - chu toàn từ chi tiết nhỏ nhất. Triết lý này thể hiện rõ trong dòng sản phẩm nồi cơm điện, vốn trở thành biểu tượng gắn bó với bữa ăn của hàng triệu gia đình.

Các cột mốc trong 95 năm phát triển Toshiba. Ảnh: Toshiba

Toshiba là hãng giới thiệu nồi cơm điện tự động đầu tiên trên thế giới - mẫu ER-4 năm 1955. Thiết bị giúp giải phóng nội trợ khỏi công đoạn nấu thủ công, đảm bảo cơm chín đều và ổn định. Từ đó, Toshiba liên tục đưa ra cải tiến như nồi cơm tự động năm 1978, nồi điện tử năm 1982, công nghệ cao tần (IH) năm 1994, nồi áp suất cao tần năm 2004. Gần nhất, năm 2023, hãng giới thiệu nồi áp suất chân không giúp giữ hương vị, bảo toàn dinh dưỡng và kéo dài độ tươi ngon.

Các thế hệ sản phẩm đã định hình tiêu chuẩn cho nồi cơm điện hiện đại, từ khả năng kiểm soát nhiệt độ, áp suất đến công nghệ truyền nhiệt. Theo hãng, mỗi bước tiến đều nhằm duy trì chất lượng hạt cơm, vừa dẻo, vừa thơm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng.

Trong dịp kỷ niệm 95 năm, Toshiba giới thiệu bộ sưu tập Umami Series như thành quả kết tinh quá trình nghiên cứu. Dòng sản phẩm trải dài từ trung cấp đến cao cấp, tiêu biểu có hai model RC-18DR5UVN và RC-18VXWVN(W).

RC-18DR5UVN được định vị là nồi cơm điện tử phổ thông, tích hợp công nghệ Enzyme Umami giúp tăng vị ngọt tự nhiên tới 30% nhờ quá trình kích hoạt enzyme ở 70 độ C rồi duy trì ổn định ở 60 độ C. Theo Toshiba, cải tiến kỹ thuật này giúp giữ trọn hương vị cơm. Song hành là công nghệ gia nhiệt 3D bao phủ từ đáy, thành đến nắp nồi, đảm bảo hạt cơm chín đều, tơi xốp, giữ độ dẻo.

Sản phẩm RC-18DR5UVN. Ảnh: Toshiba

Sản phẩm trang bị tới 10 chương trình nấu, từ gạo lứt, cơm cháy, cháo ngũ cốc cho đến làm bánh, hỗ trợ người dùng chế biến đa dạng món ăn. Sản phẩm có hai phiên bản màu, trắng và đen.

Ở phân khúc cao cấp, RC-18VXWVN(W) được lắp ráp tại Nhật Bản, nổi bật với công nghệ hút chân không giúp cơm tươi trong 48 giờ. Công nghệ này loại bỏ không khí ra khỏi lõi gạo, rút ngắn thời gian ngâm và nấu, vừa thúc đẩy quá trình enzyme hóa, giúp hạt cơm nở đều, dẻo mềm.

Thay vì làm nóng gián tiếp, lòng nồi được cấp nhiệt trực tiếp nhờ công nghệ cao tầng kết hợp nhiệt 3D từ ba phía đáy, thân và nắp. Lòng nồi dày 3 mm phủ chống dính Bichotan, đáy dày 7 mm tăng hiệu quả truyền nhiệt.

Sản phẩm nồi cơm điện cao cấp RC-18VXWVN(W). Ảnh: Toshiba

Cả hai sản phẩm mang phong cách thiết kế tối giản Japandi, kết hợp yếu tố Nhật Bản và Bắc Âu, phù hợp nhiều không gian bếp. Theo Toshiba, mục tiêu của dòng Umami Series là nâng cao trải nghiệm bữa cơm nhà.

Hoài Phương