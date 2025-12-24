Gần một tấn rắn hổ mang chở trên xe khách

Quảng TrịTài xế xe khách giường năm cùng hai phụ xe đang bốc xếp các kiện hàng chứa 676 con rắn hổ mang thì bị cảnh sát phát hiện.

Gần một tấn rắn dưới gầm xe khách. Ảnh: Khôi Trần

Chiều 18/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp Công an xã Lao Bảo và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo tuần tra trên quốc lộ 9, đoạn qua thôn Tây Chín, xã Lao Bảo đã phát hiện xe ôtô khách giường nằm dừng bên đường có biểu hiện nghi vấn.

Phát hiện gần một tấn rắn hổ mang trên xe khách Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật. Video: Khôi Trần

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện tài xế và hai phụ xe đang bốc xếp 112 kiện hàng, bên trong chứa 676 con rắn hổ mang, tổng trọng lượng 924,2 kg. Lô hàng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Cảnh sát xác định chủ lô hàng là một phụ nữ 34 tuổi, trú xã Lao Bảo. Người này khai vận chuyển từ Lào về Việt Nam theo đường tiểu ngạch để tiêu thụ.

Rắn được bỏ trong bì tải. Ảnh: Khôi Trần

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

