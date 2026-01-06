Gần một nửa khách hàng của Toyota mua xe điện hóa

MỹXe điện hóa, gồm xe hybrid, hybrid cắm sạc và xe thuần điện, chiếm 47% tổng doanh số xe Toyota và Lexus trong 2025.

Toyota và thương hiệu con Lexus vừa kết thúc năm 2025 với 2,5 triệu xe bán ra tại Mỹ, tăng 8%, và gần một nửa trong số đó có một đặc điểm đảm bảo thành công: điện hóa. Chiếm 47% doanh số này là các mẫu hybrid, plug-in hybrid hoặc xe điện hoàn toàn.

Tổng cộng, doanh số xe điện hóa của hai thương hiệu này tăng 17,6% lên gần 1,2 triệu chiếc. Thách thức lớn nhất mà Toyota và Lexus phải đối mặt không phải là tìm kiếm người mua, mà là giải quyết các vấn đề về nguồn cung để đáp ứng nhu cầu đối với các dòng xe hybrid phổ biến của họ.

Toyota Grand Highlander Hybrid tại Mỹ. Ảnh: Toyota

Doanh số của Grand Highlander Hybrid tăng 165% và Tacoma Hybrid tăng 223%. Cả hai mẫu xe này đều góp phần vào năm kinh doanh tốt nhất của Toyota kể từ năm 2017, và là năm kinh doanh tốt thứ tư trong lịch sử của hãng.

Với 274.638 chiếc Tacoma bán ra, doanh số tăng 42,4%, đánh dấu năm bán hàng tốt nhất tại Mỹ của sản phẩm này. Con số vượt xa kỷ lục cũ là 252.490 chiếc được thiết lập vào năm 2021.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa mọi mẫu xe hybrid đều thành công trong năm 2025. Doanh số của RAV4 Hybrid giảm khoảng 13%, một phần do việc chuyển đổi sang mẫu xe mới vào cuối năm. Corolla Cross Hybrid cũng giảm 16% và Venza Hybrid gần như biến mất hoàn toàn vì bị ngừng sản xuất.

Trong khi đó, mẫu crossover Crown giảm hơn 37% doanh số nhưng Crown Signia, trông giống một chiếc SUV thực thụ, lại tăng gấp đôi doanh số. Cùng tên gọi, cùng ý tưởng, nhưng hình dáng khác biệt. Người mua dường như muốn một chiếc xe điện trông thực sự giống SUV, chứ không phải một chiếc sedan đi giày cao.

Lexus, với năm bán hàng tốt nhất, bán tổng cộng 370.260 xe (tăng 7%), cho thấy một câu chuyện tương tự. Mẫu RZ chạy điện giảm 34%, nhưng RX PHEV tăng 38%, TX Hybrid tăng 90% và phiên bản plug-in tăng 123%.

Tuy nhiên, doanh số của LS Hybrid giảm gần 60% trong năm 2025 và thậm chí không ghi nhận được một giao dịch nào trong tháng 12, một lần nữa cho thấy rằng người mua xe cao cấp không muốn những chiếc sedan nhàm chán dành cho người già. Đây cũng là mùa cuối cùng của LS.

Mỹ Anh (theo Carscoops)