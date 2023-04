Gắn máy lạnh ở trường học để ngăn bụi sân bay Long Thành

Đồng NaiChủ đầu tư dự án sân bay Long Thành hỗ trợ 300 triệu đồng để gắn máy lạnh ở các trường học, ngăn bụi đỏ ảnh hưởng học sinh.

Nhân viên dọn bụi ở lớp tại Trường tiểu học Bình Sơn cách dự án sân bay Long Thành gần một km, cuối tháng 3. Ảnh: Phước Tuấn

Ngày 9/4, UBND huyện Long Thành yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo rà soát các trường, lớp bị ảnh hưởng bụi đỏ từ việc thi công xây dựng sân bay Long Thành. Các trường học chủ yếu bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông các xã Bình Sơn, Long An, Bàu Cạn, Bình An...

Gắn máy lạnh là một trong những việc mà Tổng công ty hàng không Việt Nam (ACV) phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ người dân ảnh hưởng từ bụi. Khi được lắp máy lạnh, các lớp học sẽ đóng kín, hạn chế bụi bay vào, ảnh hưởng việc dạy và học.

Ngoài 300 triệu đồng hỗ trợ máy lạnh cho các trường học, ACV sẽ trích một phần phúc lợi để hỗ trợ người dân những vùng bị ảnh hưởng nặng của bụi đỏ. Hiện huyện Long Thành thống kê số hộ dân ảnh hưởng bụi đỏ để báo cáo chi tiết.

Lốc xoáy làm bụi phát tán ở dự án sân bay Long Thành. Ảnh: Thái Hà

Liên quan đến tình trạng bụi ở dự án sân bay Long Thành, đoàn kiểm tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, cho biết bụi phát tán do đơn vị thi công tưới nước không đầy đủ toàn công trường. Quá trình san lấp nền hơn 2.500 ha, lớp đất hữu cơ bề mặt bị bóc để lộ toàn bộ phần đất không được thực vật che phủ. Ngoài ra, Nam Bộ đang mùa khô, thường có lốc xoáy, cuốn bụi lên cao, phát tán rộng.

Để hạn chế bụi phát tán thời gian tới, đoàn kiểm tra đã yêu cầu chủ đầu tư phải cho tưới nước thường xuyên hơn trên các đường vận chuyển, lắp biển báo hạn chế tốc độ; lu, lèn chặt các vị trí đã san lấp xong và trên bãi lưu trữ đất đào dư thừa để giảm thiểu phát tán bụi do lốc, gió xoáy gây ra...

ACV đã tăng cường gần 60 xe phục vụ việc tưới nước, đào hơn 10 hồ chứa với dung tích 1200 m3 một bể, điều đồng hai xe chữa cháy từ miền Tây lên hỗ trợ tưới nước dạng phun mưa, để giảm thiểu bụi đỏ ra phát tán ra khu dân cư.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành rộng 5.000 ha có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 336.630 tỷ đồng. Giai đoạn 1, sân bay xây một đường cất hạ cánh, nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ với công suất 25 triệu khách mỗi năm, dự kiến hoàn thành năm 2026.

Phước Tuấn