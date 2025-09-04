Chồng sợ về nhà vợ

Tôi đã nói chuyện với chồng, mong anh cố gắng về nhiều hơn nhưng anh bảo không quen, đông người mệt.

Tôi 33 tuổi, cưới được bốn năm, có con trai ba tuổi. Chúng tôi sống ở thành phố, nội ngoại đều ở quê, cách khoảng 60 cây. Nhà ngoại tôi đông lắm. Mỗi dịp giỗ, cưới, Tết... là mọi người tụ họp, ăn uống, chuyện trò rôm rả. Từ bé tôi đã quen cảnh đó, nhưng ai ngờ chồng lại không thích. Chồng tôi ít nói, gặp đông người là lúng túng. Lần đầu theo tôi về giỗ bên ngoại, anh ngồi một lúc rồi ra ngoài nghe điện thoại. Lần sau thì bảo bận việc, để tôi đưa con về trước. Dần dần, dịp nào không thể vắng mặt thì anh mới về, còn không anh đều viện cớ để không phải về.

Ban đầu, tôi giải thích với mọi người là anh bận. Nhưng lâu dần, người hiểu tính anh thì thông cảm, còn người không hợp gia đình tôi lắm thì nói cạnh khóe, khích bác, thậm chí có người còn nghi ngờ vợ chồng tôi cãi nhau. Tôi đã nói chuyện với chồng, mong anh cố gắng về nhiều hơn nhưng anh bảo không quen, đông người mệt. Tôi biết anh không có ý khinh thường, chỉ là không thích không khí ồn ào nhưng tôi vẫn thấy tủi.

Nhà tôi có hai chàng rể. Anh rể tôi hoạt bát, giao tiếp khéo léo, gần như dịp nào anh cũng cùng chị và các cháu về nên mọi người trong nhà thích nói chuyện với anh. Nhiều người hay so sánh chồng tôi với anh rể. Dịp nghỉ lễ 2/9 vừa rồi, chồng tôi chỉ về nhà chơi một lúc rồi viện cớ đi, bố tôi rất không hài lòng, nói dỗi "hay nó phật ý điều gì?".

Tôi hiểu tính chồng, không thể ép nhưng cũng muốn anh hiểu, đôi khi chỉ cần anh có mặt là đã khiến tôi bớt khó xử với người thân. Giờ tôi chẳng biết nên làm thế nào, cứ để chồng thoải mái còn mình mặc kệ mọi người nói hay cố gắng thuyết phục anh về nhiều hơn? Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.

Thu Thủy