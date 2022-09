Gần hai triệu học sinh nghỉ học tránh bão

Gần hai triệu học sinh Bình Định, Kon Tum, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam và Quảng Trị được cho nghỉ học để phòng tránh bão Noru, sớm nhất từ chiều nay.

Chiều 26/9, để ứng phó với bão Noru đang đổ bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định thông báo cho toàn bộ 332.000 trẻ mầm non, học sinh phổ thông nghỉ từ 27/9 đến khi có thông báo mới.

Sở yêu cầu các trường huy động giáo viên, nhân viên nhanh chóng đưa máy tính và các thiết bị dạy học, hồ sơ đến các phòng ở tầng 2, nhằm tránh bị ướt do mưa tạt hoặc ngập nước; chằng chống tường bao, mái, đóng và cài chốt cửa. Riêng các điểm trường được xây cấp bốn phải đưa thiết bị dạy học lên kệ cao, đề phòng ngập sâu. Các trường phải hoàn thành các công việc trên trước 11h ngày 27/9.

Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn cho học sinh, phụ huynh cùng nhà trường phối hợp nhắc nhở, tuyệt đối không để các em ra ngoài khi mưa, bão đến; không tắm biển và lội qua các đoạn đường ngập sâu, chảy xiết. Các trường cần bố trí ngời trực ban tại đơn vị 24/24 để đề phòng, chống lụt và báo cáo kịp thời cho Sở và chính quyền địa phương.

Dự báo đường đi và hướng di chuyển của bão Noru lúc 7h ngày 25/9. Ảnh: NCHMF

Tương tự tại Kon Tum, chiều nay, hơn 166.000 học sinh cũng được thông báo nghỉ học từ 27/9 đến khi có thông báo mới, nhằm ứng phó và đảm bảo an toàn khi bão Noru đổ bộ. Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum yêu cầu các trường dân tộc nội trú, bán trú cần chủ động báo chính quyền địa phương, phối hợp với gia đình học sinh để có phương an đảm bảo an toàn cho các em khi nghỉ học.

Tại Phú Yên, đến tối 26/9, thành phố Tuy Hòa cũng cho hơn 30.000 học sinh nghỉ học từ chiều ngày 27 đến hết 28/9. Các trường được yêu cầu xây dựng kế hoạch học bù sau bão, nhắc nhở học sinh không được tới các nơi nước sâu, dễ sạt lở, không tụ tập tắm sông, hồ để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Trước đó vào tối qua và sáng nay, hơn một triệu học sinh Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam và Quảng Trị cũng đã được cho nghỉ học để phòng tránh bão Noru.

Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng quyết định cho 275.000 học sinh từ mầm non đến THPT nghỉ học ngay từ chiều nay. Các trường mầm non đã thông báo cho phụ huynh đón con trước 13h. Với học sinh bán trú ở tiểu học, phụ huynh sẽ đón con về lúc 14h.

Tại Quảng Nam, ông Thái Viết Tường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh ra thông báo cho học sinh các cấp nghỉ học ngày 27/9. Quảng Nam hiện có trên 354.000 học sinh thuộc 793 trường học.

Các trường được yêu cầu chằng chống trường lớp, nhà làm việc, nhà kho, hệ thống cây xanh và các công trình xây dựng khác để phòng tránh gió bão làm tốc mái, ngã đổ; di chuyển tài liệu, sách vở, thiết bị và các phương tiện kỹ thuật của đơn vị đến nơi an toàn; tắt hết các thiết bị điện khi phòng không có người làm việc để đề phòng chập mạch điện.

Người dân Quảng Nam mang các bao tải cát về nhà để chằng chống nhà cửa, phòng chống bão, chiều 25/9. Ảnh: Đắc Thành

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị cũng cho hơn 170.000 học sinh các cấp nghỉ học từ 12h45 ngày 27/9 đến khi kết thúc hình thế thiên tai nguy hiểm.

Ngành giáo dục tạm hoãn các cuộc họp, cuộc thi, hội nghị, tập huấn chưa thực sự cấp bách từ chiều mai. Sở yêu cầu các trường học, đơn vị phải chuẩn bị đầy đủ vật dụng thiết yếu, tiến hành ngay việc chằng chống, che đậy nhà cửa, phòng học, đặc biệt chú ý các nhà cấp bốn; khẩn trương di chuyển sách vở, máy móc đến vị trí an toàn... trước 12 giờ ngày 27/9.

Ở Quảng Ngãi, chiều 25/9, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Ngọc Thái cũng yêu cầu tạm dừng việc dạy và học trong toàn tỉnh từ ngày 27/9 để phòng, chống bão số 4. Tỉnh này hiện có khoảng 280.000 học sinh và 19.000 giáo viên các cấp.

Ngoài yêu cầu triển khai phương án phòng, tránh bão, các trường phải phối hợp với chính quyền địa phương sắp xếp phòng, lớp học cho người dân vào tránh, trú bão; không để học sinh, giáo viên, nhân viên ra ngoài khi bão đổ bộ.

Noru là cơn bão thứ tư vào Biển Đông trong năm nay. Các chuyên gia đánh giá, Noru có hình thái tương tự bão Xangsane đổ bộ vào Đà Nẵng - Quảng Nam với sức gió cấp 13, giật cấp 14, tháng 9/2006. Trưa nay, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa 650 km, sức gió mạnh nhất giảm còn cấp 12 (133 km/h), gây gió mạnh cho vùng biển miền Trung từ trưa mai.

Bốn địa phương gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định dự báo chịu rủi ro thiên tai cấp độ 4 (cao nhất là cấp 5 - thảm họa). Năm tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai chịu rủi ro cấp 3.

Phạm Linh - Hoàng Táo - Đắc Thành - Nguyễn Đông