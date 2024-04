Gần 900 lượt đăng ký tìm hiểu nhượng quyền bưu cục tại TP HCM

BEST Express nhận gần 900 lượt đăng ký nhận thông tin tư vấn nhượng quyền bưu cục khu vực TP HCM trong quý một, chiếm 30% tổng số lượt đăng ký trên cả nước.

Trong 3 tháng đầu năm, BEST nhận gần 24.000 lượt người dùng truy cập vào trang thông tin về mô hình nhượng quyền tại website BEST Inc. Việt Nam và gần 3.000 lượt đăng ký nhận thông tin tìm hiểu mô hình nhượng quyền bưu cục. Trong đó, có đến gần 900 lượt đăng ký tư vấn đến từ các nhà đầu tư tại TP HCM. Gần 30 nhà đầu tư đã trực tiếp đến Trung tâm phân loại hàng hóa của đơn vị tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, Củ Chi để tham quan dây chuyền phân loại tự động và tìm hiểu chi tiết về quy trình xử lý hàng hóa của BEST Express. Số lượng bưu cục nhượng quyền tăng thêm gần 50, trong đó khu vực TP HCM và các địa phương lân cận có 16 bưu cục mở mới.

Bưu cục nhượng quyền Tân Thuận Đông, TP HCM đầu tư hệ thống kho hiện đại để kết hợp phát triển chuyển phát nhanh và dịch vụ hoàn tất đơn hàng Ảnh: BEST Express

Với vị thế là trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói riêng và cả nước nói chung, TP HCM là nơi sản xuất và tiêu dùng lượng lớn hàng hóa. Đặc biệt, lượng đơn giao dịch thương mại điện tử của thành phố cũng thuộc top đầu cả nước.

Bên cạnh đó, với lợi thế về vị trí địa lý khi nằm giữa các trục giao thông Bắc - Nam, Đông - Tây, TP HCM đang giữ vai trò trung tâm lưu chuyển hàng hóa trong nước và hàng hóa xuất nhập khẩu cho các tỉnh phía Nam. Vì vậy, nhu cầu sử dụng, kết nối dịch vụ logistics trong nội thành và giữa TP HCM với các địa phương và các quốc gia khác rất cao.

Với nhu cầu cao và tiềm năng phát triển logistics mở rộng, nhiều đối tác đã tìm hiểu và đầu bưu cục nhượng quyền BEST Express tại TP HCM. Các chuyên viên tư vấn về mô hình này cho biết, bên cạnh chi phí đầu tư và phương thức vận hành bưu cục, các nhà đầu tư quan tâm nhiều đến lượng hàng chuyển phát, cách thức phát triển sale và bài toán lãi lỗ cùng thời điểm hòa vốn. Đến nay, đơn vị đang có 25 bưu cục nhượng quyền hoạt động tại TP HCM, toàn quốc có gần 650 bưu cục.

Bưu cục BEST Express Quang Trung mỗi ngày xử lý hơn 1.000 đơn hàng tại khu vực Gò Vấp. Ảnh: BEST Express

Để tiếp sức cho đối tác nhượng quyền dễ dàng tham gia khởi nghiệp với ngành chuyển phát nhanh, BEST Express đang áp dụng những chính sách hỗ trợ toàn diện, nhằm tiếp sức cho các đối tác trong thời điểm kinh tế còn nhiều khó khăn.

Ngay khi bưu cục đi vào hoạt động, BEST sẽ đưa nguồn hàng hóa sẵn có từ các đối tác đi phát để có doanh thu cố định ban đầu. Nguồn hàng hóa này đến từ các sàn thương mại điện tử trong nước, từ các shop online đang sử dụng dịch vụ của BEST và từ các shop online nước ngoài bán hàng xuyên biên giới về Việt Nam. Lượng hàng từ vài nghìn đến vài chục nghìn bưu kiện mỗi tháng (tùy theo khu vực khai thác của bưu cục).

Các nhà đầu tư bưu cục nhượng quyền thăm dây chuyền phân loại hàng hóa của BEST Express hôm 30/3. Ảnh: BEST Express

Các tài nguyên về nguồn khách hàng, công nghệ vận hành, mạng lưới dịch vụ cũng được BEST chia sẻ toàn diện để nhà đầu tư dễ dàng phát triển kinh doanh.

Cũng theo đại diện đơn vị, thời gian 3 - 6 tháng đầu vận hành là thời điểm khó khăn nhất của các bưu cục mới khi vừa phải ổn định quy trình vận hành vừa phải đảm bảo chất lượng giao nhận vừa tối ưu chi phí cố định. Đây cũng là thời điểm bưu cục chưa quen thao tác, tuyến đường và dễ phát sinh vi phạm về thời gian và hiệu suất giao hàng. Do đó, ngoài các quy định xử phạt vi phạm, BEST cũng xây dựng các chính sách hỗ trợ bưu cục mới và cho nhân viên tư vấn hỗ trợ giới thiệu dịch vụ đến các shop trong khu vực và mang về khách hàng cho bưu cục phát triển sale.

Với kinh nghiệm hơn 16 năm hoạt động trong ngành logistics, đơn vị cam kết mang đến các nhà đầu tư Việt Nam mô hình kinh doanh nhượng quyền chuyển phát nhanh với nhiều tài nguyên về nguồn khách hàng, mạng lưới dịch vụ, hệ thống quản lý và công nghệ vận hành, giúp các đối tác nhanh chóng ổn định và phát triển quy mô kinh doanh.

Các bưu cục nhượng quyền hoạt động như một đại lý giao hàng của BEST, phụ trách giao và nhận hàng trong khu vực hoạt động mình khai thác. Chi phí nhượng quyền thương hiệu dao động từ 300 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng tùy theo khu vực địa lý và quy mô bưu cục. Hiện BEST Express có hơn 600 bưu cục hoạt động trên cả nước với mạng lưới dịch vụ phủ sóng khắp 63 tỉnh thành.

Thế Đan