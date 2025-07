Gần 900 dự án vào diện thanh tra

Thanh tra Chính phủ vừa công bố kế hoạch thanh tra chuyên đề diện rộng với hơn 898 dự án trên cả nước, nhằm làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ, vướng mắc pháp lý.

Đợt thanh tra này tập trung vào các dự án có quy mô lớn, thời gian thực hiện kéo dài, có dấu hiệu vướng mắc pháp lý hoặc nguy cơ gây thất thoát, lãng phí. Theo kế hoạch, cơ quan thanh tra sẽ rà soát toàn diện quá trình lập, thẩm định, phê duyệt dự án; việc lựa chọn nhà đầu tư, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất... nhằm làm rõ nguyên nhân tồn đọng và kiến nghị giải pháp xử lý.

Trên cả nước, có 145 dự án do Thanh tra chính phủ trực tiếp thanh tra, 3 dự án do Thanh tra Bộ Quốc phòng thực hiện, chủ yếu thuộc các địa phương trọng điểm và dự án lớn do bộ ngành quản lý. Bên cạnh đó, 750 dự án còn lại thuộc diện thanh tra cấp tỉnh, thành phố thực hiện.

TP HCM là địa phương có số lượng dự án lớn nhất bị thanh tra với tổng cộng 114 dự án (20 do Thanh tra chính phủ, 94 do địa phương). Danh sách có nhiều dự án chậm triển khai, vướng pháp lý kéo dài hoặc có khiếu kiện liên quan đến thủ tục đất đai. Một số cái tên đáng chú ý như: Khu dân cư Investco Green City, khu cao tầng của Phát Đạt tại quận 7 cũ, cao ốc phức hợp Riviera Point và dự án nhà ở kết hợp khách sạn tại số 1 Bis - 1 Kép Nguyễn Đình Chiểu, quận 1 cũ...

Dự án Cù Lao Tân Vạn tại Đồng Nai, thuộc diện thanh tra. Ảnh: TTC Land

Các địa phương khác có số lượng lớn dự án thanh tra gồm: An Giang (92), Nai (85), Khánh Hòa (83), Ninh Bình (46), Lâm Đồng (30), Bắc Ninh (27), Vĩnh Long (13), TP Đà Nẵng (11)... Trong danh sách cũng có nhiều tỉnh ít dự án nhưng vẫn nằm trong diện rà soát như Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên hay Điện Biên.

Với nhóm bộ ngành trung ương và các tập đoàn lớn, Thanh tra Chính phủ sẽ làm việc trực tiếp với 145 dự án có tổng mức đầu tư từ 100 tỷ đồng trở lên. Trong đó, Bộ Xây dựng có 8 dự án, Bộ Tài chính 5, Bộ Công Thương 6, Bộ Nông nghiệp và Môi trường 4, Bộ Giáo dục và Đào tạo 5, cùng 12 dự án thuộc các tập đoàn, tổng công ty lớn.

Việc thanh tra sẽ bắt đầu trong tháng 7, kết luận được yêu cầu ban hành trước ngày 25/9 đối với Thanh tra Chính phủ và 15/9 đối với cấp địa phương. Kết quả tổng hợp sẽ được báo cáo Thủ tướng vào đầu tháng 10.

Theo Thanh tra chính phủ, đây được xem là một trong những đợt thanh tra diện rộng trong nhiều năm, kỳ vọng sẽ làm rõ nguyên nhân chậm trễ, sai phạm nếu có và kiến nghị giải pháp khắc phục, nhằm đưa các dự án nhanh chóng đi vào thực tế, tránh lãng phí tài nguyên và đất đai.

Phương Uyên