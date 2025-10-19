Gần 90% người vi phạm nồng độ cồn trong độ tuổi lao động

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông, 87,42% người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn nằm trong độ tuổi lao động, chủ yếu là nam giới.

Nhằm ngăn chặn vi phạm và tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia, từ ngày 18/10, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đồng loạt ra quân kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn trong cùng một khung giờ. Hai thời điểm kiểm tra chính là buổi trưa từ 12h đến 14h30 và buổi tối từ 19h đến 22h, được đánh giá là thời gian có nhiều người sử dụng rượu bia tham gia giao thông nhất trong ngày.

Đây là cách làm mới của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), hướng đến thay đổi thói quen của người dân, đặc biệt trong các dịp lễ, tết hoặc khi tình hình vi phạm phức tạp.

Trong ngày đầu ra quân 18/10, lực lượng Cảnh sát giao thông cả nước phát hiện và lập biên bản hơn 3.800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 4 xe khách, 18 xe tải, 147 ôtô chở người dưới 9 chỗ ngồi, 3.615 xe máy và 45 xe thô sơ.

Phân tích dữ liệu xử phạt cho thấy nhóm tuổi từ 36 đến 55 chiếm tỷ lệ cao nhất với hơn 59% (2.269 trường hợp). Nhóm 18 đến 35 tuổi có 1.079 trường hợp (chiếm 28,17%), dưới 18 tuổi có 19 trường hợp và trên 55 tuổi có 460 trường hợp.

Đội Cảnh sát giao thông số 3, Cục Cảnh sát giao thông, xuyên đêm kiểm tra nồng độ cồn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tối 18/10. Ảnh: Việt An

Cục Cảnh sát giao thông nhận định phần lớn người vi phạm đều là những người trưởng thành, có nhận thức nhưng thiếu ý thức và trách nhiệm xã hội khi tham gia giao thông, dù đã được cảnh báo và quy định xử phạt rất nghiêm khắc.

Thực tế trong các đợt kiểm tra, nhiều người vi phạm đã bỏ lại phương tiện. Tuy nhiên, theo quy định mới của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, người chưa chấp hành quyết định xử phạt sẽ không được cấp hoặc đổi giấy phép lái xe.

Pháp luật hiện hành quy định nghiêm cấm người điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 nêu người đã uống rượu, bia không được điều khiển xe ôtô, xe máy, xe đạp, xe thô sơ và các loại phương tiện khác tham gia giao thông. Mọi trường hợp vi phạm đều bị xử lý, không phân biệt mức độ sử dụng.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, lực lượng chức năng trên toàn quốc đã xử lý hơn 310.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong lĩnh vực đường bộ. Theo Nghị định 168, mức phạt đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn đã tăng nặng, tối đa tới 40 triệu đồng với ôtô và 10 triệu đồng với xe máy, kèm hình thức tước giấy phép lái xe từ 10 đến 24 tháng.

Việt An