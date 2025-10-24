Gần 9.000 tỷ đồng xây tuyến metro Phú Quốc

An GiangTuyến tàu điện Phú Quốc dài 18 km, tốc độ thiết kế 70-100 km/h, tổng vốn đầu tư gần 9.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công cuối năm nay và hoàn thành năm 2027.

Ngày 24/10, HĐND tỉnh An Giang đã thông qua chủ trương đầu tư dự án tàu điện ray Phú Quốc, do Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc làm nhà đầu tư, theo hình thức hợp đồng BOT.

Phối cảnh tàu tuyến tàu điện Phú Quốc đoạn mặt đất. Ảnh: Nhà đầu tư

Tổng mức đầu tư của dự án gần 9.000 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước không quá 70% (tương đương hơn 6.200 tỷ đồng), phần còn lại hơn 2.600 tỷ đồng do nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp dự án góp vốn.

Tuyến tàu điện Phú Quốc giai đoạn 1 có chiều dài 18 km, nối sân bay quốc tế Phú Quốc - Trung tâm Hội nghị APEC, gồm: 1,3 km đoạn trên cao, 14,3 km chạy trên mặt đất cùng 2 km đoạn ngầm qua khu trung tâm.

Dọc tuyến bố trí 6 nhà ga, một trung tâm bảo dưỡng kỹ thuật, đoàn tàu gồm 3-5 toa, mỗi toa dài hơn 34 m, sức chứa khoảng 180 hành khách. Tốc độ thiết kế đạt 70-100 km/h.

Công trình dự kiến triển khai từ quý IV/2025 đến quý II/2027, thời hạn hợp đồng tối đa 40 năm kể từ ngày bàn giao, đưa vào khai thác.

Phối cảnh tuyến tàu điện Phú Quốc đoạn đi trên cao. Ảnh: Nhà đầu tư

Theo UBND tỉnh An Giang, khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần kết nối hệ thống giao thông công cộng hiện đại, phục vụ người dân và du khách, đồng thời phục vụ Hội nghị APEC 2027 dự kiến tổ chức tại Phú Quốc.

Dự án còn được kỳ vọng giúp giảm ùn tắc, tai nạn, phát thải, thúc đẩy phát triển đô thị xanh và du lịch bền vững cho đặc khu Phú Quốc đến năm 2030.

Ngọc Tài