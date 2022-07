Gần 9.000 thí sinh lần đầu thi đánh giá tuyển sinh Công an Nhân dân

Gần 9.000 thí sinh hôm nay tham dự kỳ thi đánh giá tuyển sinh Công an Nhân dân lần đầu tiên được tổ chức nhằm phục vụ xét tuyển đại học.

Sau 7 năm không tổ chức kỳ thi đánh giá riêng, năm nay, các Học viện, trường Công an nhân dân tổ chức kỳ thi đánh giá để lựa chọn những thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn, năng lực vào đào tạo trình độ đại học công an. Để thuận tiện cho thí sinh, Bộ Công an đã bố trí năm điểm thi ở khu vực phía Bắc và hai điểm ở phía Nam.

Hơn 6h sáng 17/7, tại điểm thi của Học viện An ninh Nhân dân, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội, những thí sinh đầu tiên đã có mặt. Để giảm ùn tắc giao thông trước cổng trường, Học viện phối hợp Công an thành phố Hà Nội tổ chức phân luồng giao thông và hướng dẫn thí sinh vào thi.

Thí sinh dự thi tại Học viện An ninh Nhân dân sáng 17/7.

Đến trường thi từ sớm, nam sinh quê Hà Tĩnh tranh thủ kiểm tra giấy tờ và các vật dụng cần thiết được phép mang vào phòng thi. Thí sinh cho biết đêm qua ngủ tốt. "Em hơi hồi hộp một chút", nam sinh nói.

Để chuẩn bị cho kỳ thi, nam sinh tập trung ôn các môn chính của khối A00 (Toán, Lý, Hóa) và đọc sách giáo khoa các môn Sử, Địa, Giáo dục Công dân. Xem đề thi tham khảo, em thấy môn Toán vừa sức, trong khi môn tiếng Anh hơi nặng.

Cũng dự thi tại Học viện An ninh Nhân dân, một thí sinh quê Hà Tĩnh khác cùng bố đi ôtô từ tối 15/7 để kịp ra Hà Nội làm thủ tục tại trường chiều 16/7. Không còn chỗ trong ký túc xá, hai bố con thí sinh này thuê khách sạn ở ngoài cách trường vài phút đi bộ.

Cựu học sinh THPT chuyên Hà Tĩnh thấy khá lo vì đây là năm đầu tiên các trường Công an có bài thi đánh giá riêng. Nữ sinh chọn mã đề CA1 nên ngoài phần trắc nghiệm Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Anh, em làm phần tự luận là môn Toán.

"Em thi khối A1 (Toán, Lý, Anh) nên tự tin nhất ở phần tự luận Toán và thấy khó ở những câu hỏi về Hóa, Sinh", thí sinh nói.

Kiến thức trong đề thi tham khảo liên quan đến phần vừa ôn thi tốt nghiệp THPT, do đó, em vẫn duy trì việc học như trước. Vài ngày trước khi thi, em xem lại một lượt kiến thức cơ bản và tập trung những nội dung chưa chắc chắn.

Nghiên cứu kỹ đề minh họa, nam sinh đến từ Lạng Sơn tìm những dạng bài liên quan để ôn. Lúc đọc đề, nam sinh bất ngờ với phần tự luận của mã CA1 do từ năm lớp 10 đã quen học theo hướng để làm bài thi trắc nghiệm. Phần tự luận có tính phân loại cao nên trước ngày thi, cựu học sinh THPT Trần Quốc Tuấn, Hà Nội, chỉ tập trung luyện Toán.

Năm 2022, 1.631 thí sinh đăng kí dự thi vào Học viện An ninh Nhân dân, trong đó, cơ sở đào tạo này được Bộ Công an giao đào tạo 450 chỉ tiêu.

Theo số liệu của Cục Đào tạo, Bộ Công an, năm 2022, tám trường công an tuyển 2.050 chỉ tiêu bằng ba phương thức gồm: Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Bộ Công an; Xét kết hợp chứng chỉ quốc tế và Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp với bài thi tuyển sinh riêng. Bài thi đánh giá phục vụ phương thức thứ ba. Kết quả bài này chiếm 60% tổng điểm xét tuyển, điểm thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo chiếm 40%.

Thiếu tướng, PGS. TS Đỗ Anh Tuấn cho biết, những năm gần đây, Bộ Công an cũng thực hiện theo xu thế chung là sử dụng điểm thi tốt nghiệp để xét các trường Công an nhân dân. Tuy nhiên năm nay, Bộ có đổi mới trong công tác tuyển sinh khi xây dựng bài thi đánh giá riêng, với thang điểm: 40% điểm thi tổ hợp đăng ký xét tuyển + 60% điểm bài thi đánh giá.

Mặc dù thực hiện đổi mới trong công tác tuyển sinh, Bộ vẫn giữ lại 40% kết quả thi tốt nghiệp của các em để không có sự xáo trộn quá nhiều.

Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn cho biết thêm, bài thi đánh giá tuyển sinh đại học chính quy Công an Nhân dân năm 2022 sử dụng 80% kiến thức lớp 12, còn lại là các năm khác. Bài thi cũng dựa trên chương trình giảm tải do tình hình dịch bệnh thời gian qua theo tinh thần chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các bài thi gồm hai phần: trắc nghiệm và tự luận. Thí sinh làm bài trong 180 phút, trong đó mỗi phần 90 phút. Thí sinh lựa chọn một trong bốn mã đề theo nguyện vọng đã đăng ký khi sơ tuyển, gồm CA1, CA2, CA3 và CA4. Trong đó, CA1 và CA2 có phần trắc nghiệm về lĩnh vực Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Anh. Phần tự luận của CA1 là Toán và của CA2 là Ngữ văn. CA3 và CA4 gồm trắc nghiệm Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và Ngôn ngữ Trung Quốc. Phần tự luận của CA3 là Toán và CA4 là Ngữ văn.

Với phần thi trắc nghiệm, lĩnh vực Khoa học Tự nhiên gồm 25 câu (mỗi câu 1 điểm), kiến thức cốt lõi gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học. Lĩnh vực Khoa học Xã hội tương tự, chỉ thay kiến thức cốt lõi bằng các môn Lịch sử, Địa lý, Văn hóa kinh tế xã hội. Phần trắc nghiệm ngôn ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc) gồm 20 câu (mỗi câu 0,5 điểm).

Với phần tự luận, thí sinh được lựa chọn hai lĩnh vực Toán học hoặc Ngữ văn theo nguyện vọng lúc đăng ký sơ tuyển. Môn Toán có 80% kiến thức lớp 12, 20% ở lớp 10 và 11. Ngữ văn gồm phần Đọc hiểu và Làm văn, thuộc kiến thức lớp 12.

Bình Minh - Ngân Hà - Phương Anh