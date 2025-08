Gần 9.000 hộ dân Điện Biên có điện trở lại sau mưa lũ

Toàn bộ 8.960 hộ dân tại các xã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở Điện Biên đã được cấp điện trở lại, nhờ nỗ lực của lực lượng EVNNPC trong điều kiện thời tiết, địa hình khắc nghiệt.

Công ty Điện lực Điện Biên (PC Điện Biên) cho biết, đến 21h40 ngày 3/8, đơn vị đã khôi phục cấp điện cho toàn bộ khu vực bị ảnh hưởng do mưa lũ kéo dài từ cuối tháng bảy. Đồng thời, toàn bộ 97 trạm biến áp bị sự cố đã được đóng điện an toàn. Với những hộ dân bị lũ cuốn trôi chưa thể thống kê chính xác, ngành điện đã chủ động tách dây sau công tơ để đảm bảo an toàn.

Thủ tướng ghi nhận tinh thần trách nhiệm của cán bộ công nhân Công ty Điện lực Điện Biên. Ảnh: EVNNPC

Chiều 3/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra thực tế tại các xã Na Son, Tìa Dình, Xa Dung (huyện Điện Biên Đông cũ), trực tiếp lắng nghe báo cáo công tác khắc phục hậu quả thiên tai từ các lực lượng tại hiện trường, trong đó có đại diện ngành điện.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, đặc biệt là cán bộ công nhân Công ty Điện lực Điện Biên trong việc chủ động, linh hoạt, khẩn trương khôi phục cung cấp điện cho các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề.

"Tuy nhiên, trong mọi tình huống, phải tiếp tục đặt an toàn của người dân và cán bộ công nhân lên hàng đầu, không để xảy ra rủi ro khi khôi phục điện trong vùng lũ", Thủ tướng nhấn mạnh.

Chuyến kiểm tra là một phần trong hoạt động chỉ đạo của Chính phủ nhằm khẩn trương ổn định đời sống người dân sau mưa lũ, đảm bảo các dịch vụ thiết yếu như điện, nước, thông tin liên lạc được khôi phục sớm nhất.

Cán bộ EVNNPC khắc phục sự cố điện. Ảnh: EVNNPC

Trước đó, ngay sau khi thiên tai xảy ra, EVN và Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã chỉ đạo khẩn cấp các đơn vị thành viên, đặc biệt là PC Điện Biên và PC Sơn La, huy động toàn bộ lực lượng, thiết bị, vật tư để triển khai các phương án ứng phó tại chỗ.

"Tuyệt đối không để người dân bị gián đoạn điện kéo dài. Khôi phục đến đâu phải đảm bảo an toàn đến đó," ông Nguyễn Đức Thiện, Tổng giám đốc EVNNPC yêu cầu trong chỉ đạo gửi các đơn vị vào cuối tuần trước. "Các đơn vị cần phát huy tối đa phương châm '4 tại chỗ' và luôn luôn nắm bắt sát tình hình thực tế tại hiện trường để có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả".

Cán bộ công nhân ngành điện vượt khó kéo dây, khôi phục điện cho người dân vùng lũ. Ảnh: EVNNPC

Bất chấp thời tiết xấu, địa hình chia cắt và nhiều điểm sạt lở, hàng trăm cán bộ công nhân ngành điện đã túc trực xuyên đêm tại hiện trường, vận chuyển thiết bị bằng thủ công qua suối, đồi dốc, nhanh chóng dựng lại cột, kéo dây và đóng điện theo từng khu vực.

Thế Đan