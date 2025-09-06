Gần 80 năm phát triển dòng xe Defender

Từ năm 1948, Land Rover từng bước đưa Defender trở thành dòng xe đại diện cho tinh thần phiêu lưu, khám phá nhờ tính bền bỉ và khả năng thích ứng địa hình.

Ra đời ngay sau Thế chiến II, Defender (tiền thân là Land Rover Series I) là mẫu xe giúp Land Rover định hình DNA của thương hiệu với tính thực dụng và khả năng chinh phục đa dạng địa hình. Trong nhiều thập kỷ phát triển, Defender thường gắn với hình ảnh tại những cung đường khắc nghiệt bậc nhất thế giới, những đoàn cứu trợ xuyên lục địa, thậm chí là "minh tinh màn bạc" trong những chương trình truyền hình nổi tiếng như Born Free hay Africa Adventure.

Các chủ xe Land Rover Defender trong một chuyến trải nghiệm. Ảnh: Land Rover Việt Nam

Trong suốt gần 80 năm qua, Defender được sử dụng bởi nhiều tầng lớp khác nhau, phục vụ nông nghiệp từ những người nông dân, giới nghệ sĩ cho đến quý tộc và Hoàng gia Anh. Ở thế hệ mới, khả năng vận hành vẫn là bản sắc của dòng xe Defender, khi trang bị khung gầm liền khối thay cho loại khung gầm rời truyền thống SUV.

Dòng sản phẩm mới của mẫu xe này bao gồm ba phiên bản: Defender 90, Defender 110 và Defender 130. Trong đó, Defender 130 có trục cơ sở tương đương Defender 110, nhưng có phần đuôi xe dài hơn, nhờ đó hàng ghế thứ ba có không gian rộng rãi cho ba người lớn. Theo nhà phân phối tại Việt Nam, xe có thông số phục vụ offroad như: góc tới 38 độ, góc thoát 40 độ, góc vượt đỉnh dốc 31 độ (Defender 90) và 28 độ (Defender 110). Khoảng sáng gầm 291 mm và khả năng lội nước 900 mm cũng giúp Defender chinh phục đa dạng điều kiện đường sá. Ngoài ra, Land Rover Việt Nam cũng phân phối những phiên bản hiệu suất cao như Defender OCTA với động cơ V8 dành cho các khách hàng thích trải nghiệm tốc độ và sức mạnh vượt trội.

Các trang bị phục vụ khả năng vượt địa hình của Defender gồm: hệ dẫn động 2 cầu toàn thời gian, treo khí nén nâng gầm 145 mm với hành trình 500 mm, khóa vi sai trung tâm và cầu sau chủ động. Công nghệ Terrain Response cũng tự động điều chỉnh theo chế độ lái phù hợp từng loại địa hình. Xe có tùy chọn động cơ 3.0 công nghệ mild hybrid (MHEV) cho công suất 400 mã lực, sức kéo 550 Nm và hộp số tự động 8 cấp. Phiên bản plug-in hybrid (PHEV) dùng động cơ tăng áp 2.0, 4 xi-lanh cho công suất 400 mã lực.

Defender thế hệ mới giữ những đường nét thiết kế mang đặc trưng thương hiệu. Ảnh: Land Rover Việt Nam

Thiết kế Defender mới vẫn mang phong cách vuông vức đặc trưng thương hiệu. Cụm đèn chiếu sáng tròn cổ điển. Nóc xe dốc về phía sau và cửa sổ kiểu Alpine. Nội thất mang xu hướng thực dụng với đa dạng tiện nghi cho cá nhân và gia đình. Điểm khác biệt của Defender trong phân khúc là khả năng cá nhân hóa với đa dạng tùy chọn và bộ sưu tập phụ kiện, giúp người dùng có thể tùy biến xe theo nhu cầu của riêng mình.

Đơn cử, với những tín đồ off-road, Defender có thể trang bị ống thở, máy bơm khí nén, giá nóc kết hợp hộp đựng đồ bên hông, bệ bước chân cố định và bộ chắn bùn, giúp tối ưu khả năng vượt địa hình. Với các chuyến dã ngoại, Defender có thể trở thành "ngôi nhà di động" nhờ giá nóc gắn lều trại, thang leo tiện lợi, bệ bước chân cố định và thảm cao su khoang hành lý. Nếu thường sử dụng trong đô thị, hãng cung cấp các tùy chọn như: bệ bước chân tự động, thảm cao su nội thất, chắn bùn trước sau, hộp đựng đồ bên hông và tấm ốp bánh dự phòng đồng màu.

Chiếc Defender 75th Limited Edition trong một chuyến trải nghiệm xuyên biên giới. Ảnh: Kỳ Phong

Ngô Kỳ Phong (TP HCM), chủ sở hữu chiếc Defender 75th Limited Edition cho biết, dòng xe này đại diện cho tự do khám phá và tinh thần bền bỉ.

"Defender không phô trương mà mạnh mẽ theo kiểu bền bỉ, giống như phong cách mà tôi hướng đến: giản dị nhưng không giới hạn. Thiết kế xe rất phong trần nhưng cũng không thiếu phần 'gentlemen' nước Anh", Kỳ Phong nói. "Tôi ấn tượng với mẫu xe này bởi sự bền bỉ và thoải mái, lúc đi phố thì êm, offroad thì chắc nịch. Có nhiều chuyến dài xuyên biên giới, nếu không phải Defender thì tôi không nghĩ mình có thể dễ dàng chạy những chặng một ngày 3 quốc gia, hay chặng xa nhất là 2.100 km liên tục không nghỉ như vậy".

Kỳ Phong cùng chiếc Defender 75th Limited Edition tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: Kỳ Phong

Đại diện nhà phân phối tại Việt Nam cho biết, sức hút của Defender được hãng duy trì nhờ cộng đồng chủ xe đông đảo và gắn kết trên toàn cầu. Tại Việt Nam, hãng tổ chức các sự kiện như Defender Experience 2024 từ TP HCM đi Bảo Lộc và Phan Rang, hay Defender Experience 2025 tại Sa Pa (Lào Cai) dành cho các chủ nhân.

"Đây là dịp để khách hàng trực tiếp trải nghiệm sức mạnh vượt địa hình của Defender, đồng thời kết nối những người chung đam mê, góp phần tạo nên cộng đồng Defender ngày càng lớn mạnh", đại diện nhà phân phối tại Việt Nam nói.

Quang Anh