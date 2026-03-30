Gần 80.000 lượt khách đến lễ hội ẩm thực Saigontourist Group 2026

TP HCMLễ hội Saigontourist Group 2026 mở rộng quy mô, hút hàng chục nghìn khách trải nghiệm không gian ẩm thực - văn hóa ba miền, ngày 26-29/3.

Trong mùa thứ 5 tổ chức, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2026 có chủ đề "Kết nối tinh hoa văn hóa ẩm thực Việt Nam", quy tụ hơn 50 đơn vị khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng 4-5 sao trong hệ thống Saigontourist Group.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng Giám đốc Saigontourist Group, Trưởng ban tổ chức, cho biết sự kiện năm nay được nâng tầm cả về quy mô lẫn chất lượng. Mỗi món ăn là một câu chuyện và mỗi gian hàng là một mảnh ghép văn hóa, góp phần tạo nên bức tranh ẩm thực đa sắc

Lễ hội thu hút khách tham quan ở mọi độ tuổi đến trải nghiệm ẩm thực, tìm hiểu văn hóa ba miền. Ảnh: Saigontourist Group

Không gian lễ hội được tổ chức theo hướng trải nghiệm đa giác quan, kết hợp ẩm thực với nghệ thuật, làng nghề và hoạt động tương tác.

Với trải nghiệm ẩm thực, lễ hội tạo điểm nhấn qua chương trình "500 món ăn Saigontourist Group - 10 hành trình hương vị", đưa thực khách trải nghiệm xuyên suốt các vùng miền, từ Tây Bắc, miền Trung di sản, biển đảo Việt Nam đến ẩm thực hoàng gia, khu "ẩm thực không biên giới". Mỗi không gian được thiết kế như một lát cắt văn hóa, kể câu chuyện về nguyên liệu, cách chế biến và đời sống địa phương

Lễ hội hút đông đảo du khách. Ảnh: Saigontourist Group

Cùng với nét độc đáo ẩm thực, chương trình mang đến đa loại hình biểu diễn dân gian như Quan họ Bắc Ninh, cồng chiêng Tây Nguyên, múa khỉ và nhạc ngũ âm Khmer. Các tiết mục được trình diễn xuyên suốt, tạo nên dòng chảy văn hóa liên tục trong khuôn viên sự kiện.

Anh Nguyễn Anh Phú (Hà Nội), trưởng đoàn Quan họ Bắc Ninh, cho biết cả đoàn gồm các liền anh, liền chị có chung niềm đam mê, yêu thích với loại hình này, tập hợp từ các tỉnh thành trên khắp cả nước như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Nội và cả TP HCM.

"Lần thứ ba đến với Lễ hội ẩm thực Saigontourist Group 2026, chúng tôi muốn để giới trẻ và du khách quốc tế có thể tiếp cận gần hơn với nghệ thuật truyền thống, cảm nhận được vẻ đẹp của những làn điệu dân ca trong không gian đời sống hiện đại. Chúng tôi tái hiện các tiết mục hát giao duyên, hát đối tại khu vực cổng vào để tạo ấn tượng cho khách tham quan từ những bước chân đầu tiên", anh Phú nói thêm.

Lễ hội còn tổ chức các chương trình chuyên môn như vinh danh 10 đầu bếp tài năng, 10 món ngon vùng miền, 6 chuyên gia pha chế xuất sắc và bình chọn các gian hàng ấn tượng. Hai chuyên đề về "Tinh hoa ẩm thực Việt vươn tầm thế giới" và "Du lịch xanh - ẩm thực miền sông nước" quy tụ nhiều chuyên gia, nghệ nhân và sinh viên ngành du lịch - khách sạn cùng tranh tài.

Các hoạt động giải trí gắn với văn hóa hút nhiều khách nhí đến vui chơi, trải nghiệm. Ảnh: Saigontourist Group

Nhờ quy mô mở rộng và các trải nghiệm độc đáo, sự kiện tăng trưởng mạnh về lượng khách tham dự so với năm ngoái, từ hơn 70.000 lượt khách lên gần 80.000. Trên các kênh truyền thông, sự kiện ghi nhận hơn một triệu lượt tiếp cận trực tuyến với hơn 500 bài viết, phóng sự và hàng chục sản phẩm nội dung số được chia sẻ trên mạng xã hội.

Anh Trần Minh Tuấn (TP HCM) cho biết ấn tượng với cách tổ chức năm nay của lễ hội khi mỗi khu vực đều có câu chuyện riêng, giúp người tham gia cảm nhận rõ nét văn hóa vùng miền. Chị Anna Muller, du khách Đức, đánh giá lễ hội mang đến trải nghiệm đa dạng từ món ăn truyền thống đến hiện đại cùng không gian văn hóa sống động.

Đại diện ban tổ chức nhận định lễ hội không chỉ là sự kiện ẩm thực mà còn là nền tảng quảng bá văn hóa - du lịch, kết nối doanh nghiệp, địa phương và đối tác quốc tế. Saigontourist Group cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu phát triển các phiên bản quốc tế, hướng đến đưa ẩm thực Việt tiếp cận rộng rãi hơn với cộng đồng toàn cầu.

Trong các kỳ trao giải thưởng ẩm thực thế giới World Culinary Awards trước đó, lễ hội nhiều năm liền được vinh danh ở hạng mục "Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất châu Á" và "Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất thế giới".

