Gần 8 tỷ USD kiều hối về TP HCM trong 9 tháng

9 tháng, kiều hối chuyển về TP HCM qua các tổ chức tín dụng và kinh tế đạt hơn 7,9 tỷ USD, tăng trưởng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 (TP HCM và Đồng Nai), gần 2,74 tỷ USD kiều hối chuyển về TP HCM trong quý III năm nay, tăng 18% so với cùng kỳ. Lũy kế từ đầu năm, tổng lượng kiều hối chuyển về thành phố đạt 7,969 tỷ USD.

Hơn một nửa kiều hối về TP HCM vẫn đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ ở khu vực châu Á. Tuy nhiên, tiền từ khu vực này ghi nhận mức giảm gần 3% nếu so với cùng kỳ 2024.

Đóng góp khoảng 30% kiều hối về thành phố là khu vực châu Mỹ - nơi ghi nhận mức tăng 10%. Châu Âu đóng góp 9% tỷ trọng, tăng gần 17%. Châu Đại Dương chiếm hơn 8%, tăng 11%. Xét về tốc độ tăng, châu Phi là khu vực ghi nhận mức tăng mạnh nhất (150%), song ghi nhận mức đóng góp nhỏ chỉ khoảng 2%.

Giao dịch USD tại ngân hàng thương mại. Ảnh: Giang Huy

Bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2, cho biết kiều hối thông qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế ghi nhận chủ yếu tại khu vực TP HCM (cũ). Các phường, xã thuộc Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Dương (cũ) chiếm tỷ trọng thấp, ước khoảng 2% tổng địa bàn sau sáp nhập hành chính.

Tương tự, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện nay cũng nằm trong sự quản lý tiền tệ - ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2. Số liệu kiều hối trên địa bàn này là số liệu chuyển tiền từ nước ngoài cho cá nhân là người cư trú của Việt Nam thông qua tổ chức tín dụng.

Theo bà Liên, quý IV hàng năm là mùa cao điểm của kiều hối do cận năm mới Dương lịch và Tết Nguyên đán, Việt kiều về quê đón Tết du xuân nên kiều hối cũng theo đó về hỗ trợ thân nhân. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 dự báo tổng lượng kiều hối cả năm 2025 nhiều khả năng cao hơn so với năm ngoái.

Quỳnh Trang