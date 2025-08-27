Gần 74% startup ở TP HCM thiếu vốn đầu tư

Startup TP HCM chiếm hơn nửa cả nước song đối mặt nhiều khó khăn như thiếu vốn, chưa tiếp cận được các nguồn hỗ trợ dù thành phố có nhiều chính sách.

Thông tin được bà Đặng Thị Luận, quyền Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP HCM (SIHUB) thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố, cho biết tại chương trình hỗ trợ kết nối doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) khu vực phía Nam, diễn ra ngày 27/8 tại TP HCM.

Dẫn báo cáo đánh giá hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo TP HCM, bà Luận cho biết khi khảo sát về khó khăn doanh nghiệp đang và sẽ đối mặt trong 1-3 năm tới, 73,8% trả lời thiếu vốn đầu tư, 45% cho biết cạnh tranh gay gắt, rào cản về pháp lý, thiếu nhân lực chất lượng cao chiếm tỷ lệ 30%, đặc biệt biến động thị trường cũng là thách thức lớn khi có đến hơn 51% doanh nghiệp lựa chọn.

Khi được hỏi doanh nghiệp mong muốn được hỗ trợ thêm gì từ nhà nước, 65% trả lời mong muốn được hỗ trợ tài chính. Hơn một nửa doanh nghiệp trong số này cũng kỳ vọng được hỗ trợ thị trường và cơ chế chính sách, ngoài ra các starup cũng mong muốn được hỗ trợ trang thiết bị, không gian làm việc, hạ tầng R&D, sở hữu trí tuệ, bằng sáng chế...

Bà Đặng Thị Luận trình bày tại chương trình hỗ trợ kết nối doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) khu vực phía Nam, diễn ra ngày 27/8. Ảnh: SIHUB

Theo bà Luận, TP HCM có nhiều chính sách hỗ trợ và được công bố từ vài năm trước như tài trợ không hoàn lại lên đến 400 triệu đồng cho mỗi dự án, miễn thuế và hỗ trợ thử nghiệm... được cụ thể hóa bằng các nghị quyết. Tuy nhiên, 69% doanh nghiệp cho biết chưa nhận được hỗ trợ từ chính sách nào dù 79% trả lời rằng đều biết đến ít nhất từ 1-3 chính sách của thành phố.

Các lý do khiến doanh nghiệp khó tiếp cận hỗ trợ là thiếu thông tin về quy trình thủ tục (trên 51%), khó đáp ứng các điều kiện hỗ trợ (trên 31%), hạn chế trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng (30%), ngoài ra còn có lý do thời gian phê duyệt hồ sơ kéo dài, thủ tục phức tạp. Do đó, các doanh nghiệp trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP HCM đề nghị cần đơn giản hóa thủ tục, đa dạng hình thức hỗ trợ, cung cấp thông tin minh bạch qua các kênh truyền thông...

Lãnh đạo SIHUB đưa ra 6 đề xuất hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo thành phố. Cụ thể, cải thiện và phát triển cả hạ tầng cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ. Thành phố cần có chính sách thu hút đa dạng các nguồn lực từ xã hội, bao gồm Quỹ đầu tư mạo hiểm, các tập đoàn lớn và tập đoàn công nghệ, trường đại học. Về nguồn nhân lực cần có các chương trình đào tạo cộng đồng, huấn luyện cho các thành phần trong hệ sinh thái về Đổi mới sáng tạo, Khởi nghiệp sáng tạo, Trí tuệ nhân tạo (AI) và lĩnh vực bán dẫn.

Bà Luận cũng đề xuất triển khai các chương trình hợp tác quốc tế để đào tạo, ươm tạo, kết nối và mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Phát triển tiềm lực đổi mới sáng tạo bằng cách xây dựng mô hình Đại học khởi nghiệp, thúc đẩy thương mại hóa các ý tưởng và sản phẩm, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ.

Công ty cổ phần công nghệ Checkee bố trí gian hàng tại lễ khánh thành SIHUB, sáng 23/8. Ảnh: Lê Tuyết

Hệ sinh thái khởi nghiệp của TP HCM hiện được định giá 7,4 tỷ USD, thu hút tổng vốn đầu tư mạo hiểm lên đến 260 triệu USD, quy tụ gần 50% số lượng startup của cả nước và là nơi khởi nghiệp của 3 kỳ lân công nghệ là VNG, MoMo và Sky Mavis.

Thành phố cũng vừa đưa vào hoạt động SIHUB với mục tiêu hỗ trợ, kết nối, cung cấp thông tin đầy đủ, đa dạng cho hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố.

TP HCM được StartupBlink xếp hạng 110 toàn cầu và lần đầu tiên góp mặt vào Top 5 hệ sinh thái hàng đầu Đông Nam Á. Thành phố cũng vào top 30 toàn cầu và Top 2 Đông Nam Á về khởi nghiệp trong lĩnh vực Blockchain, đồng thời xếp hạng 54 toàn cầu về tài chính công nghệ (Fintech), thứ 62 về công nghệ giáo dục (Edtech), thứ 71 về thương mại điện tử và bán lẻ, giao thông vận tải đứng thứ 87.

Cùng với mục tiêu vào nhóm 100 thành phố có hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năng động nhất toàn cầu, TP HCM cũng đặt chỉ tiêu sẽ hình thành 5.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tới năm 2030. Đến năm ấy, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt trên 40% trong tổng số doanh nghiệp tại TP HCM.

Lê Tuyết