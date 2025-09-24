Gần 700 sinh viên tranh tài tại cuộc thi IoT Challenge 2025

IoT Challenge 2025 thu hút gần 700 sinh viên từ 70 trường đại học trên toàn quốc, hướng tới mục tiêu tạo ra các giải pháp bán lẻ thông minh.

Cuộc thi do FPT và Silicon Labs đồng tổ chức với chủ đề "Ứng dụng AI trong bán lẻ thông minh". IoT Challenge năm nay ghi nhận quy mô tham dự lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của hơn 130 đội thi. Trải qua hành trình gần 6 tháng, thí sinh mang đến hơn 200 ý tưởng công nghệ. Đồng thời, các đội thể hiện tư duy sáng tạo, khả năng phản biện và tinh thần hội nhập quốc tế và cách tiếp cận đa dạng, chứng minh khả năng vận dụng công nghệ tiên tiến để giải quyết những bài toán thực tiễn của ngành bán lẻ.

Thí sinh tham gia Chung kết IoT Challenge 2025. Ảnh: FPT

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Quốc Đông, Giám đốc Sản xuất FPT Software, Tập đoàn FPT, cho biết mỗi ý tưởng được trình bày hôm nay đều mang trong mình tiềm năng định hình tương lai và sự nỗ lực của các bạn trẻ là minh chứng cho khát vọng vươn lên của thế hệ kế tiếp.

"IoT Challenge không chỉ là một cuộc thi, mà còn là hành trình kết nối, chia sẻ và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo giữa FPT và Silicon Labs", ông nói.

Ông Shoaib Javed - Giám đốc Kỹ thuật Phần mềm Cấp cao Silicon Labs cũng nhận định thí sinh đang đứng trước một ngưỡng cửa mới, nơi IoT kết hợp cùng AI mở ra những khả năng vượt xa tưởng tượng. Từ một cuộc thi nhỏ cách đây bốn năm, IoT Challenge đã trở thành một hành trình lớn, nơi sinh viên được truyền cảm hứng, rèn luyện và tích lũy trải nghiệm cho sự nghiệp tương lai.

Đại diện FPT và Silicon Labs tại cuộc thi IoT Challenge 2025. Ảnh: FPT

Vòng Chung kết bao gồm 10 đội thi, lần lượt trình bày giải pháp và phản biện trực tiếp với hội đồng chuyên gia đến từ FPT và Silicon Labs. Nhiều đề tài thể hiện rõ tinh thần sáng tạo và khả năng ứng dụng thực tiễn như: Giải pháp xây dựng hệ sinh thái quản lý và vận hành cửa hàng tiện lợi thông minh; Hệ thống giỏ hàng thông minh hay hệ thống điều hướng trong siêu thị tích hợp nhận diện giọng nói, mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện và hiện đại hơn.

Sau hành trình tranh tài, vị trí Quán quân thuộc về đội RIO (trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn) với giải pháp SmartMedStock - Nhà thuốc thông minh. Đội Edgelectronic - liên quân trường Đại học Bách Khoa - Đại học quốc gia TP HCM và Đại Học RMIT Nam Sài Gòn giành ngôi Á quân với sản phẩm Tủ nước hoa thông minh - Hệ thống quản lý, trải nghiệm khách hàng ứng dụng AI.

Giải Quý quân được trao cho đội E401, Đại học Bách Khoa Hà Nội, với Thiết kế hệ thống định vị và dẫn đường siêu thị. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao các giải thưởng phụ nhằm ghi nhận những nỗ lực của NOVA - Đội thi triển vọng, MLIoT_Newbie - Đội được yêu thích nhất.

Đội RIO giành giải Quán quân với giải pháp Nhà thuốc thông minh. Ảnh: FPT

Ra mắt từ năm 2020, IoT Challenge trở thành hoạt động thường niên dành cho cộng đồng sinh viên yêu công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực IoT (Internet of Things). Qua từng mùa, cuộc thi hướng tới tìm kiếm những ý tưởng đột phá, tạo bệ phóng để thế hệ trẻ đưa công nghệ vào giải quyết các bài toán thực tiễn. Cuộc thi gồm ba vòng: Sơ loại, Bán kết và Chung kết với các tiêu chí đánh giá xoay quanh tính sáng tạo, khả năng ứng dụng thực tế và năng lực trình bày, phản biện của đội thi.

Với vai trò khởi xướng và đồng tổ chức cùng Silicon Labs, FPT mang đến nền tảng để sinh viên phát triển, đồng thời, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa các trường đại học, doanh nghiệp trong nước và đối tác quốc tế.

Nhật Lệ