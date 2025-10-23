Gần 700 người ở trung tâm lừa đảo Myanmar vượt biên sang Thái Lan

Gần 700 người đã trốn khỏi một trung tâm lừa đảo khét tiếng ở Myanmar và vượt biên sang Thái Lan kể từ sau cuộc đột kích của quân đội.

Tính đến sáng 23/10, 677 người đã trốn khỏi trung tâm lừa đảo KK Park ở Myawaddy, Myanmar, vượt qua sông Moei để vào Thái Lan, ông Sawanit Suriyakul Na Ayutthaya, phó tỉnh trưởng tỉnh Tak của Thái Lan, giáp biên giới với Myanmar, cho hay.

"Cảnh sát xuất nhập cảnh và lực lượng đặc nhiệm quân đội đã phối hợp để hỗ trợ theo thủ tục nhân đạo. Những người này sẽ trải qua quá trình sàng lọc", ông Sawanit nói.

Theo ông, quá trình trên sẽ giúp cơ quan chức năng xác định liệu những người này có phải nạn nhân của nạn buôn người hay không, nếu không họ có thể bị truy tố vì vượt biên trái phép.

Văn phòng Hành chính tỉnh Tak cho biết nhóm vượt biên từ Myanmar bao gồm "công dân nước ngoài", cả nam lẫn nữ, và họ nhận định sẽ có thêm nhiều người vượt biên vào Thái Lan. Đại sứ quán Indonesia ở Myanmar cho biết trong số này có khoảng 20 công dân nước họ.

Khu phức hợp KK Park ở Myawaddy, Myanmar, gần biên giới với Thái Lan hôm 17/9. Ảnh: AFP

Những tụ điểm lừa đảo rộng lớn đã mọc lên nhanh chóng dọc theo biên giới lỏng lẻo của Myanmar kể từ khi nội chiến xảy ra sau cuộc đảo chính năm 2021.

Trung Quốc, Thái Lan và Myanmar hồi tháng 2 buộc các nhóm vũ trang ở Myanmar, vốn bảo kê cho trung tâm lừa đảo, phải cam kết "xóa bỏ" những ổ lừa đảo trực tuyến ở thị trấn Myawaddy, sát biên giới Thái Lan - Myanmar. Chiến dịch trấn áp khiến khoảng 7.000 lao động phải hồi hương và Thái Lan áp dụng biện pháp phong tỏa Internet xuyên biên giới.

Tuy nhiên, sau khi chiến dịch trấn áp kết thúc, những tòa nhà mới lại mọc lên với tốc độ chóng mặt trong các khu phức hợp được canh phòng nghiêm ngặt ở Myawaddy, dọc sông Moei ngăn cách Myanmar và Thái Lan.

Theo các chuyên gia, có những người bị lừa vào đường dây lừa đảo, nhưng cũng có những người tự nguyện tham gia với hy vọng kiếm được nhiều tiền hơn từ ngành công nghiệp bất hợp pháp trị giá hàng tỷ USD so với lao động ở quê nhà.

Huyền Lê (Theo AFP)