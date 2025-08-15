Gần 700 chuyên gia bàn luận về điều trị ung thư đa phương pháp

Thông qua bàn luận và giải quyết các vấn đề của phương pháp điều trị tích hợp trong ung thư, các chuyên gia thúc đẩy hợp tác y tế Trung Quốc và ASEAN.

Đây là thông điệp được đưa ra tại diễn đàn Y học Ung thư tích hợp Quốc tế Asean lần thứ 5 với chủ đề "Đoàn kết nhờ hội nhập", tổ chức tại Hà Nội vừa qua. Gần 700 người đến từ các cơ quan, hiệp hội y khoa, viện nghiên cứu và chuyên gia lâm sàng đến từ Trung Quốc và Việt Nam tham dự diễn đàn.

Sự kiện do Hiệp hội Chống Ung thư Trung Quốc (CACA) và Hiệp hội Ung thư Tích hợp Thế giới (WAIO) đồng chủ trì, Bệnh viện Ung bướu St.Stamford Quảng Châu, Trung Quốc tổ chức.

Hội nghị có hàng trăm chuyên gia từ Trung Quốc và Việt Nam tham dự. Ảnh: Bệnh viện Ung bướu St.Stamford Quảng Châu

Ung thư là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn thế giới, với gần 10 triệu ca tử vong vào năm 2020, theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hồi tháng 2. Gánh nặng ung thư tiếp tục tăng trên toàn cầu nhiều năm qua, gây áp lực to lớn về thể chất, tinh thần và tài chính cho cá nhân, gia đình, cộng đồng và hệ thống y tế. Do đó, việc điều trị, đồng thời kiểm soát ung thư rất quan trọng trong giảm gánh nặng y tế.

Điều trị tích hợp trong ung thư còn gọi là điều trị đa mô thức, là việc kết hợp nhiều phương pháp điều trị khác nhau để tối ưu hóa hiệu quả điều trị và giảm thiểu tác dụng phụ. Phương pháp này đang dần cho thấy hiệu quả rõ rệt trong điều trị, kiểm soát bệnh.

Diễn đàn lần này tập trung vào chuyển giao lâm sàng và thực tiễn khu vực về triết lý y học tích hợp trong điều trị ung thư, thông qua nhiều bài thuyết trình chuyên đề. Đặc biệt, các bài tham luận chú trọng vào những loại ung thư phổ biến tại Đông Nam Á như ung thư vú, gan, phổi và dạ dày. Các chuyên gia bàn luận về những khâu then chốt như chẩn đoán chính xác, điều trị cá thể hóa, can thiệp ít xâm lấn, phối hợp đa chuyên ngành và quản lý phục hồi chức năng. Từ đó, họ thúc đẩy sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, nâng cao năng lực phòng chống ung thư toàn khu vực.

Các chuyên gia thảo luận, đối thoại về điều trị đa mô thức. Ảnh: Bệnh viện Ung bướu St.Stamford Quảng Châu

Tiêu biểu bài báo cáo của GS. Vương Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phòng chống Ung thư Trung Quốc, với chủ đề "Thực trạng và thách thức trong phòng chống ung thư tại Trung Quốc". Bà nhấn mạnh gánh nặng ung thư vẫn rất lớn, nhưng nhờ tiến bộ kỹ thuật và các chính sách hỗ trợ, tỷ lệ sống sau 5 năm của bệnh nhân đã đạt 43,7%. Báo cáo cũng khẳng định vai trò quan trọng của mô hình y học tích hợp và hợp tác quốc tế trong nâng cao hiệu quả phòng chống ung thư.

Các vấn đề về thực tiễn triển khai điều trị tích hợp trong các quốc gia, khu vực, cũng được bàn luận rộng tại phiên đối thoại chuyên đề của diễn đàn. Từ đây, họ đưa ra giải pháp cho các vấn đề then chốt như phát triển kỹ thuật điều trị ung thư, phối hợp liên ngành và ứng dụng các hướng dẫn tiêu chuẩn nhằm thúc đẩy sự đồng thuận đa chiều.

Phát biểu tại sự kiện, Viện sĩ Phàn Đại Minh, Chủ tịch Hiệp hội Ung thư Tích hợp Thế giới (WAIO), Hiệp hội Phòng chống Ung thư Trung Quốc (CACA) và Hiệp hội Ung thư châu Á (AOS), kỳ vọng diễn đàn giúp các chuyên gia trong khu vực cùng nhau chia sẻ sáng kiến, kinh nghiệm thực tiễn, giúp đưa điều trị ung thư tích hợp phát triển và phù hợp với từng quốc gia.

Ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Bệnh viện Ung bướu St.Stamford Quảng Châu

Chia sẻ đồng quan điểm, ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng công tác phòng chống ung thư, mong muốn hợp tác với các quốc gia trong việc tìm kiếm mô hình phòng chống hiệu quả, đồng thời sẽ có những chính sách hỗ trợ cho sự phát triển của y học tích hợp, cùng chung tay xây dựng cộng đồng sức khỏe chung của nhân loại.

Các chuyên gia kỳ vọng với sự phối hợp chặt chẽ và nỗ lực không ngừng của các bên, y học tích hợp có thể phát triển mạnh mẽ tại Đông Nam Á, mang lại hy vọng mới cho bệnh nhân ung thư và thúc đẩy công tác phòng chống ung thư.

Văn Hà