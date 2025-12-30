Gần 70 xe điện hóa chạy thử nghiệm ở nhiệt độ đóng băng

Trung Quốc67 xe điện hóa hoạt động ở khu vực có nhiệt độ -27 độ C, với những kịch bản trong điều kiện khắc nghiệt.

Kết quả thử nghiệm mùa đông 2025 thực hiện ở Nội Mông được Autohome - nền tảng ôtô trực tuyến hàng đầu Trung Quốc - công bố. Thử nghiệm tiến hành ở nhiệt độ -10°C đến -25°C, và 7 kịch bản được đánh giá: phạm vi hoạt động, mức tiêu thụ nhiên liệu, sạc nhanh, điều hòa không khí, hệ thống phanh khẩn cấp tự động (AEB), khả năng tăng tốc và khả năng vận hành địa hình.

Đây là cuộc thử nghiệm mùa đông quy mô lớn nhất mà Autohome từng thực hiện, với đồng thời 67 xe, bao gồm phần lớn xe thuần điện và một số xe PHEV, với các dòng hatchback cỡ nhỏ, sedan và SUV ở tất cả các phân khúc giá, từ 60.000 nhân dân tệ (8.500 USD) đến hơn 2 triệu nhân dân tệ (285.000 USD).

Tổng cộng 67 xe trong thử nghiệm mùa đông. Ảnh: Autohome

Trong bài kiểm tra phạm vi hoạt động mùa đông, Xpeng P7 (dẫn động 4 bánh) giành chiến thắng với tỷ lệ đạt phạm vi hoạt động 53,9%, tiếp theo là BYD Yangwang U7 (dẫn động 4 bánh) với 51,8%, và Zeekr 001 (dẫn động 4 bánh) ở vị trí thứ ba với 49,6%.

Tesla Model Y (dẫn động 4 bánh) xếp thứ 31 với 35,2%, và điểm số thấp nhất thuộc về Li Auto i8 (dẫn động 4 bánh) với 34,8%. Các xe còn lại được thử nghiệm là xe PHEV. Người sáng lập Autohome, Li Xiang, cũng là CEO và người sáng lập của Li Auto.

Một kịch bản thử nghiệm khác là đo mức tiêu thụ năng lượng trên 100 km. Hạng mục này bị thống trị bởi các mẫu hatchback cỡ nhỏ, với BYD Seagull (dẫn động cầu trước) giành chiến thắng với 23,5 kWh/100 km, tiếp theo là Geely Xingyuan (dẫn động cầu sau) với kết quả gần tương đương. Vị trí thứ ba thuộc về BYD Seal 06 (dẫn động cầu sau).

Mẫu SUV Xiaomi YU7 xếp thứ 20 với mức tiêu thụ 33,7 kWh, trong khi đối thủ cạnh tranh, Tesla Model Y, đứng ngay sau với 34,9 kWh.

Khả năng sạc nhanh trong điều kiện cực lạnh được đo 30%-80%. Mẫu xe gây bất ngờ nhất là Avatr 06, chỉ cần 15 phút để sạc đầy; tiếp theo là Nevo 06 và Fulwin A9L, một mẫu xe mở rộng phạm vi hoạt động (EREV). Mẫu SUV Xiaomi YU7 xếp thứ 39 với 31 phút, trong khi Model Y xếp thứ 44 với 35 phút. Mẫu sedan Xiaomi SU7 không tham gia vào bài thử nghiệm mùa đông.

Mỹ Anh