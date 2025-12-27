Gần 70 xe đâm liên hoàn trên cao tốc Nhật Bản

67 phương tiện đâm dồn toa trên cao tốc ở tỉnh Gunma của Nhật Bản, khiến hai người thiệt mạng và 26 người bị thương.

Giới chức tỉnh Gunma cho biết tai nạn xảy ra tối 26/12 trên đoạn đường dài khoảng 300 m hướng ra ngoài của cao tốc Kan-etsu, gần thị trấn Minakami. Đám cháy bùng phát do tai nạn đã thiêu rụi khoảng 20 xe, lực lượng cứu hỏa mất khoảng 7 tiếng để kiểm soát ngọn lửa.

Cảnh sát tỉnh Gunma cho biết hai người đã thiệt mạng, 5 người bị thương nặng và 21 người bị thương nhẹ trong sự việc. Một trong hai nạn nhân tử vong là cư dân đến từ thành phố Chofu, người còn lại chưa rõ danh tính và được cho là tài xế xe tải.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Kan-etsu tỉnh Gunma trong ảnh chụp ngày 27/12. Ảnh: AP

Giới chức nói rằng một xe tải dường như bị trượt bánh, lật nghiêng và chắn ngang đường, sau đó bị một xe tải lớn hơn đâm vào từ phía sau. Các ôtô, xe tải gần đó không tránh được và liên tiếp đâm vào nhau. Cảnh sát đang xem xét khả năng tai nạn bắt nguồn từ mặt đường trơn trượt vì băng giá và tuyết rơi dày.

Sự việc khiến cao tốc Kan-etsu bị phong tỏa cả hai chiều. Xe cứu hộ đang đưa các phương tiện ra khỏi khu vực, song chưa rõ thời điểm tuyến đường mở cửa trở lại.

Nguyễn Tiến (Theo NHK, AFP)