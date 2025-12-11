Gần 70 triệu thửa đất được gắn mã định danh, sẽ tích hợp ở VNeID

Hà Nội69,7 triệu thửa đất được gắn mã số định danh, liên kết trực tiếp với vị trí địa lý (vĩ độ và kinh độ) trên thực tế và hướng đến việc người dân có thể tự tra cứu bất động sản trên VNeID.

Chiều 11/12, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết chiến dịch 90 ngày đêm triển khai làm giàu, sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Vừa qua, hai bộ đã xây dựng quy định mã định danh duy nhất của thửa đất, liên kết trực tiếp với vị trí địa lý trên thực địa. Việc này nhằm khắc phục triệt để tình trạng trùng lặp thửa đất như trước đây và là cơ sở để tích hợp với nền tảng địa chỉ số quốc gia.

Sau quá trình làm giàu, sạch dữ liệu đất đai, hiện đã có hơn 69,7 triệu thửa đất đã được gắn mã định danh. Trong đó bao gồm tổng số thửa đất đã tạo lập cơ sở dữ liệu, các thửa đất đã được lập bản đồ địa chính và các thửa thực hiện trích đo địa chính.

Mã định danh (ID) thửa đất là một chuỗi gồm 12 ký tự được mã hóa theo vị trí địa lý (vĩ độ và kinh độ), cấp duy nhất một lần. Quy trình xây dựng mã ID cho thửa đất có 4 bước, gồm: xác định điểm đặc trưng của thửa đất; chuyển vị trí từ hệ tọa độ của Việt Nam sang quốc tế; mã hóa vị trí điểm đặc trưng và cập nhật bảng dữ liệu không gian thửa đất.

Với khu vực chưa có cơ sở dữ liệu địa chính, cơ quan quản lý sẽ thu thập Giấy chứng nhận quyền sử dụng, căn cước công dân của chủ sở hữu để có dữ liệu ban đầu cho từng thửa đất. Sau khi kiểm tra, đối soát, UBND cấp xã sẽ cập nhật vào hệ thống thông tin đất đai chung.

Từng thửa đất sẽ được gắn mã định danh duy nhất để tránh trùng lặp. Ảnh: Phạm Dự

Tại hội nghị hôm nay, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, cho biết dữ liệu đất đai được xây dựng qua nhiều thời kỳ, từ năm 1994 đến nay, với những quy định khác nhau dẫn đến tình trạng "cát cứ dữ liệu". Quá trình vận hành có đến 2 mô hình song song, tập trung và phân tán, tại các địa phương. Các bất cập này khiến việc kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu gặp nhiều khó khăn. Thông tin nhiều trường hợp bị lỗi, trùng lặp hoặc thiết hụt dữ liệu gốc.

Từ đó chiến dịch "làm giàu, sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai" là đợt tổng rà soát và chuẩn hóa dữ liệu đất đai trên toàn quốc, diễn ra trong 90 ngày từ tháng 9 đến hết tháng 11. Mục tiêu là đảm bảo thông tin đất đai "đúng - đủ - sạch - sống", kết nối đồng bộ với cơ sở dữ liệu dân cư, giúp quản lý minh bạch và phục vụ người dân tốt hơn.

90 ngày qua, các đơn vị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã bàn giao hơn 2 triệu thửa đất "đúng, đủ, sạch, sống" cho C06 Bộ Công an để liên thông. 40 triệu thửa đất còn lại cũng đã đảm bảo đủ điều kiện bàn giao để tiếp tục tích hợp vào VNeID.

Tại các địa phương, còn hơn 7,6 triệu giấy chứng nhận chưa được xây dựng cơ sở dữ liệu cần thu thập. Nguyên nhân chủ yếu do thời gian thực hiện ngắn, chủ sử dụng đất không ở địa phương hoặc không phối hợp để cung cấp giấy chứng nhận.

Để giải quyết vướng mắc này, hai bộ đã xây dựng tiện ích để người dân cung cấp dữ liệu trên ứng dụng VNeID. Sau 15 ngày triển khai đã có 126.085 lượt người dân cung cấp thông tin về giấy chứng nhận thông qua VNeID.

Sổ đỏ photocopy được dùng để nộp cho tổ dân phố. Ảnh: Phạm Dự

Trong tương lai, khi cơ sở dữ liệu đất đai được làm sạch, đúng, đủ, các giao dịch được thực hiện ngay trên không gian mạng. Thông tin về quyền sử dụng đất, sở hữu tài sản trên đất sau đó cũng được mã hóa, tích hợp trên VNeID để mọi người tra cứu, kiểm soát.

Phạm Dự