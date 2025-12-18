Gần 70 năm phát triển thương hiệu sữa Mộc Châu

Mộc Châu Milk không ngừng mở rộng quy mô, nâng cấp công nghệ, từng bước đưa sữa tươi cao nguyên đến người tiêu dùng cả nước sau 67 năm có mặt trên thị trường.

Mộc Châu Milk ra đời từ năm 1958, tiền thân là Nông trường Mộc Châu - đơn vị đầu tiên khai mở ngành chăn nuôi bò sữa và sản xuất sữa công nghiệp ở Việt Nam. Từ những ngày đầu hình thành với mục tiêu chăn nuôi, cung cấp giống bò và sản xuất sản phẩm sữa, Mộc Châu Milk dần phát triển thành Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu - một trong những doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực sữa tươi tại Việt Nam.

Mộc Châu Milk là một trong những thương hiệu sữa tươi nội địa lâu đời nhất tại Việt Nam. Ảnh: Mộc Châu Milk

Trong suốt quá trình phát triển, Mộc Châu Milk luôn gắn bó chặt chẽ với người nông dân địa phương, xây dựng vùng nguyên liệu bò sữa rộng lớn và áp dụng các mô hình chăn nuôi theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Công ty không chỉ phát triển đàn bò sữa mà còn từng bước mở rộng quy mô sản xuất với các trung tâm giống, trang trại chăn nuôi hiện đại và dây chuyền sản xuất sữa UHT tiên tiến từ đầu những năm 2000. Nhờ đó, sản phẩm của thương hiệu dần trở nên quen thuộc với người tiêu dùng trên khắp cả nước, với mạng lưới phân phối phủ rộng từ Bắc vào Nam.

Về sản xuất, Mộc Châu Milk nổi bật với quy trình khép kín: từ chăm sóc đàn bò, thu gom sữa tươi đến chế biến và đóng gói sản phẩm trên dây chuyền hiện đại đạt chuẩn quốc tế. Các sản phẩm chủ lực bao gồm: sữa tươi thanh trùng, sữa tươi tiệt trùng, sữa chua, bơ, phô mai... được sản xuất theo các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm như ISO 9001:2015 và FSSC 22000, đảm bảo chất lượng và dinh dưỡng cao cho người tiêu dùng.

Mộc Châu Milk nổi bật với quy trình sản xuất sữa khép kín. Ảnh: Mộc Châu Milk

Trong những năm gần đây, Mộc Châu Milk tiếp tục đổi mới, đầu tư công nghệ và phát triển bền vững, nổi bật là việc trở thành thành viên của Vinamilk từ năm 2020, giúp mở rộng quy mô sản xuất, tăng cường năng lực quản lý và đưa thương hiệu vươn xa hơn trên thị trường sữa Việt Nam

Bên cạnh đó, tiếp nối nền tảng hơn 67 năm phát triển của Mộc Châu Milk, thương hiệu Mộc Châu Creamery ra mắt vào cuối năm 2025, hướng tới phân khúc sản phẩm sữa cao cấp. Sự xuất hiện của Mộc Châu Creamery cho thấy bước đi mới của doanh nghiệp trong chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về chất lượng và trải nghiệm.

Mộc Châu Creamery không chỉ là một thương hiệu, mà còn là một chương mới của câu chuyện sữa từ vùng đất Mộc Châu. Ảnh: Mộc Châu Milk

Mộc Châu Creamery kế thừa vùng nguyên liệu sữa tươi tại cao nguyên Mộc Châu - nơi có điều kiện khí hậu mát mẻ, thuận lợi cho chăn nuôi bò sữa. Trên nền tảng đó, thương hiệu tập trung vào quy trình chế biến hiện đại, kiểm soát chặt chẽ từ khâu nguyên liệu đến thành phẩm, nhằm giữ trọn hương vị tự nhiên và giá trị dinh dưỡng của sữa.

Các sản phẩm mang thương hiệu Mộc Châu Creamery được định vị ở phân khúc cao hơn so với dòng sản phẩm truyền thống, hướng đến nhóm người tiêu dùng thành thị, gia đình trẻ và những khách hàng quan tâm đến lối sống lành mạnh. Việc ra mắt thương hiệu này được xem là bước đi nhằm nâng tầm giá trị sữa tươi Mộc Châu, đồng thời mở rộng không gian tăng trưởng cho doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường sữa ngày càng cạnh tranh.

