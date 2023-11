Gần 70% lượng tiền COD của BEST Express được giao dịch trực tuyến

Đại diện BEST Express cho biết, hầu hết khách hàng đều ủng hộ phương thức thanh toán phí thu COD bằng mã QR và tích cực sử dụng.

Thanh toán không tiền mặt ngày càng phổ biến tại Việt Nam đặc biệt trong hoạt động mua sắm trực tuyến. Không chỉ được ứng dụng trong thương mại điện tử, hình thức này còn được triển khai trong ngành chuyển phát nhanh như một giải pháp gia tăng tốc độ giao hàng.

Khách hàng thanh toán và nhận hàng thông qua quét mã QR. Ảnh: BEST Express

"Trước đây ngành chuyển phát nhanh thường gặp khó trong mùa cao điểm cuối năm bởi lượng tiền mặt cần thu hộ (COD) lớn. Những ngày cao điểm đội ngũ shipper của đơn vị phải mang lượng lớn tiền mặt tới hàng chục triệu đồng mỗi người chạy khắp thành phố với nhiều rủi ro", đại diện đơn vị BEST Express chia sẻ.

Tuy nhiên, từ khi đơn vị triển khai thêm hình thức thanh toán trực tuyến quét mã QR trên ứng dụng của shipper, sự rủi ro trên đã giảm nhiều. Đông đảo khách hàng hưởng ứng giải pháp thanh toán mới nhờ ưu điểm thao tác nhanh. Khách hàng cũng yên tâm thanh toán vì chỉ cần quét mã, mọi thông tin về đơn hàng, số tiền thu hộ đã hiển thị đầy đủ trên điện thoại.

Bên cạnh đó, các shipper cũng đón nhận giải pháp bởi sự nhanh chóng, linh hoạt và hơn hết là giao dịch an toàn, tiền được chuyển thẳng về tài khoản của BEST. Shipper giảm bớt thao tác gom tiền mặt mang về bưu cục nộp, đồng thời, khách hàng thanh toán thành công là khoản COD cần thu được đối soát và ghi nhận ngay. Dòng tiền được trực tiếp chuyển về tài khoản BEST giúp bưu cục không phải thực hiện nhiều bước kiểm tra đối chiếu tiền thu hộ.

Shipper BEST Express trên đường giao hàng. Ảnh: BEST Express

Tại BEST Express, sau 4 tháng triển khai, lượng tiền COD bằng hình thức thanh toán mã QR đã tăng lên gần 70% với tổng số tiền thu hộ lên đến hàng nghìn tỷ đồng, bao gồm các khoản khách hàng trực tiếp quét mã QR thanh toán và shipper nộp tiền trực tuyến bằng mã QR.

"Tích cực chuyển đổi thanh toán số để đảm bảo an toàn cho nguồn tiền thu hộ và bảo vệ đội ngũ shipper là một trong những chiến lược trọng điểm của doanh nghiệp trong năm nay", đại diện doanh nghiệp này chia sẻ.

Thanh toán bằng mã QR được khách hàng sử dụng. Ảnh: BEST Express

Từ tháng 7, BEST Express tích cực hợp tác với các đối tác đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt trên toàn hệ thống. Qua đó, đơn vị mong muốn mang đến cho khách hàng các hình thức thanh toán đa dạng, linh hoạt hơn, từ đó, mở rộng kết nối, gia tăng tính an toàn và gia tăng tiện ích hơn nữa, giúp đơn vị nâng cao trải nghiệm người dùng.

Tuệ Anh