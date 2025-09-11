Gần 67.000 trường hợp bị xử lý trong đợt kiểm tra phương tiện kinh doanh vận tải

Từ ngày 25/7 đến hết 25/8, Cục Cảnh sát giao thông lập gần 67.000 biên bản xử lý phương tiện kinh doanh vận tải trên cả đường bộ và đường thủy.

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an), vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và đường thủy chiếm 10,09% tổng số phương tiện bị dừng kiểm soát.

Trong đó, trên đường bộ, CSGT xử lý hơn 60.000 trường hợp, tước giấy phép lái xe của 198 tài xế. Hành vi bị xử lý nhiều nhất là dừng đỗ sai với hơn 13.000 trường hợp, vi phạm quy định về tốc độ với gần 10.000, không thắt dây an toàn hơn 4.600 và chở hàng quá tải với 3.350 trường hợp.

Trên đường thủy, CSGT đã xử lý hơn 6.200 trường hợp, chủ yếu là lỗi chở quá vạch dấu mớn nước an toàn (gần 2.900). Đợt này, cảnh sát cũng phát hiện 23 cảng, bến thủy hoạt động không phép.

Một trường hợp bị xử lý trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: Việt An

So với cùng kỳ năm 2024, số trường hợp bị xử lý tăng hơn 14.600 (tăng 28,3%), tiền phạt tăng hơn 41 tỷ đồng (tăng 50,36%); so với thời gian trước liền kề, xử lý tăng 21.239 trường hợp (46,46%), tiền phạt tăng hơn 31 tỷ (33,8%).

Cục CSGT đánh giá việc tăng xử phạt vi phạm đã góp phần kéo giảm tai nạn giao thông. Cụ thể, từ ngày 25/7 đến hết 25/8, toàn quốc xảy ra 1.398 vụ tai nạn, làm chết 775 người, bị thương 933 người; so với cùng kỳ năm 2024 giảm 437 vụ (23,8%), giảm 130 người chết (14,4%), giảm 319 người bị thương (25,5%).

Trước đó xuất phát từ việc quản lý kinh doanh vận tải còn nhiều lỗ hổng, công tác kiểm soát, phát hiện vi phạm từ bến, bãi chưa hiệu quả, Cục CSGT tổ chức tổng đợt tổng kiểm soát, xử lý phương tiện kinh doanh vận tải trên cả đường bộ và đường thủy từ ngày 25/7 đến 25/8.

Việt An