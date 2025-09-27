Gần 650 hệ thống dịch vụ số của chính phủ Hàn Quốc tê liệt do hỏa hoạn

Đám cháy tại trung tâm dữ liệu quốc gia khiến 647 hệ thống dịch vụ công trực tuyến của chính phủ Hàn Quốc tê liệt, dự kiến mất nhiều thời gian khắc phục.

Hỏa hoạn bùng phát do cháy pin lithium tại phòng máy chủ ở tầng 5 Cơ quan Tài nguyên Thông tin Quốc gia (NIRS) tại Daejeon lúc 20h20 ngày 26/9. Cơ quan này đóng vai trò là trung tâm dữ liệu quốc gia, vận hành 1.600 dịch vụ công trực tuyến, được xem là "xương sống" của chính phủ điện tử Hàn Quốc.

Đám cháy bùng phát tại nơi đặt các máy chủ trọng yếu của chính phủ và hệ thống pin lưu điện UPS, khiến 647 hệ thống dịch vụ công trực tuyến ngừng hoạt động.

Giới chức đã triển khai 31 xe cứu hỏa, 101 lính cứu hỏa ứng phó, khống chế đám cháy lúc 6h30 hôm nay.

Lực lượng cứu hỏa ứng phó hỏa hoạn tại Cơ quan Tài nguyên Thông tin Quốc gia (NIRS) tại Daejeon, Hàn Quốc, tối 26/9. Ảnh: Yonhap

Bộ Nội vụ Hàn Quốc đang ưu tiên khôi phục hệ thống làm mát và sẽ khởi động lại máy chủ theo trình tự, khôi phục các dịch vụ thiết yếu như ngân hàng, bưu chính, dịch vụ chuyển phát trước tiên.

Bộ cũng yêu cầu các cơ quan liên quan gia hạn thời hạn nộp thuế, hồ sơ cho đến khi hệ thống hoạt động trở lại.

Các quan chức lo ngại quá trình khôi phục hoàn toàn sẽ mất nhiều thời gian. "Nhiệt độ trong phòng máy chủ vẫn chưa tản hết. Chúng tôi chỉ có thể xác định thời gian khôi phục sau khi kiểm tra các máy chủ và khởi động lại. Còn quá sớm để nói khi nào các dịch vụ có thể hoạt động trở lại", giám đốc NIRS Lee Jae-yong nói.

Đức Trung (Theo Korea Herald, Korea JoongAng Daily)