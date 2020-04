Gần 63.000 người chết vì Covid-19 ở Mỹ

Mỹ báo cáo gần 63.000 người chết và hơn một triệu ca nhiễm, trong khi nhiều bang đang chuẩn bị mở cửa trở lại.

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, số ca nhiễm nCoV tại Mỹ hiện là 1.067.289, tăng 29.763 ca mới trong 24 giờ qua. Số người chết trong ngày qua cũng tăng thêm 2.024 trường hợp mới lên 62.870. Mỹ cũng báo cáo 125.949 người đã bình phục.

New York vẫn là bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của Covid-19, với 304.372 người nhiễm và 23.545 ca tử vong. Thống đốc New York Andrew Cuomo thông báo số ca tử vong trong 24 giờ qua tại bang này là 306, thấp hơn con số 330 được báo cáo một ngày trước đó. Đây là số ca tử vong thấp nhất được ghi nhận ở New York kể từ ngày 30/3. Thống đốc Cuomo nói thêm số bệnh nhân nhập viện của bang cũng hạ xuống dưới 12.000 người, giảm gần 40% so với hồi giữa tháng 4.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân Covid-19 tới Bệnh viện NYU Langone, Brooklyn, New York. Ảnh: NYTimes.

Trong khi đó, New Jersey, bang bị ảnh hưởng nghiêm trọng thứ hai ở Mỹ sau New York, báo cáo thêm 460 ca tử vong, trở thành bang có số ca tử vong trong ngày cao nhất trong 24 giờ qua. New Jersey hiện ghi nhận gần 119.000 người nhiễm và hơn 7.200 người chết vì Covid-19.

Giữa lúc nhiều bang bắt đầu mở cửa trở lại, nhiều chuyên gia cho rằng một trong những vấn đề then chốt ảnh hưởng tới kế hoạch là giải quyết vấn đề thiếu hụt xét nghiệm. Mỹ đã thực hiện hơn 6 triệu xét nghiệm, cao nhất thế giới, nhưng giới chuyên gia cho rằng con số này vẫn chưa đủ để đáp ứng tình hình hiện tại.

Tổng thống Trump ngày 28/4 ký sắc lệnh dựa trên Đạo luật Sản xuất Quốc phòng, buộc các nhà máy thịt tiếp tục hoạt động do lo ngại về tình trạng thiếu thực phẩm và nguồn cung ứng bị gián đoạn.

Liên quan tới nguồn gốc của nCoV, Cộng đồng Tình báo (IC) Mỹ ngày 28/4 tuyên bố xem xét giả thuyết nCoV bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán, dù nhận định virus "không phải do con người tạo ra".

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Trump và các quan chức cấp cao ở Nhà Trắng nhiều lần đề cập giả thuyết rằng Viện Virus học Vũ Hán là nơi làm "rò rỉ" nCoV ra bên ngoài. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo từng yêu cầu Trung Quốc cho phép các chuyên gia tới phòng thí nghiệm này để xác minh nhưng bị Bắc Kinh từ chối.

Covid-19, khởi phát từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc hồi tháng 12/2019, xuất hiện tại 210 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Gần 233.000 người chết vì nCoV trong hơn 3,2 triệu ca nhiễm được báo cáo trên toàn cầu.

Thanh Tâm (Theo CNN, NYTimes)