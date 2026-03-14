Gần 600 căn hộ Phú Mỹ Hưng Harmonie bán hết sau một buổi

Khoảng 600 căn hộ thuộc hai tòa A2 và A3 dự án Phú Mỹ Hưng Harmonie bán hết trong sự kiện sáng 14/3 khi số lượng người mua gấp 2,5 lần nguồn cung.

Sự kiện mở bán diễn ra tại Trung tâm Sales Gallery, đường Trần Văn Trà, khu đô thị Phú Mỹ Hưng từ 8h. Chỉ những khách mua đã hoàn tất thủ tục đặt chỗ trước đó mới được tham gia sự kiện. Khách tham dự sự kiện bỏ thăm vào thùng phiếu. Người trúng thăm trước được chọn căn hộ trước và hoàn tất các bước giao dịch.

Từ sáng sớm, khách hàng đã xếp hàng bỏ thăm vào thùng phiếu. Ảnh: Quỳnh Trần

Dù 8h mới bắt đầu, nhưng trước đó hai tiếng, hàng nghìn cư dân, nhà đầu tư đã có mặt, tranh thủ hoàn tất các thủ tục check-in, tạo nên sự sôi động. Theo ghi nhận của VnExpress, nhiều khách mua tại khu vực Bình Dương cũ, dậy từ 3-4h, đi cùng gia đình để dự sự kiện.

Theo công bố của chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng, kể từ khi ra mắt, dự án ghi nhận hơn 1.500 lượt đặt chỗ (booking), cao gấp hơn 2,5 lần lượng sản phẩm mở bán đợt đầu. Nhiều khách hàng đăng ký mua từ hai căn trở lên hoặc đặt mua theo nhóm gia đình. Một số trường hợp đặt chỗ nhiều căn cùng tầng nhằm gia tăng khả năng lựa chọn căn hộ phù hợp khi bước vào phiên rút thăm. Đơn vị cho biết, trong lịch sử kinh doanh, đây là dự án có lượt đặt chỗ cao nhất trong thời gian 4 tuần, vượt qua kỷ lục của dự án Sky Garden 3 mở bán đợt 1 vào năm 2008.

Hàng nghìn người dự sự kiện mở bán. Ảnh: Quỳnh Trần

Từ 8h, đại diện chủ đầu tư bắt đầu bốc thăm theo từng đợt. Những đợt bốc thăm đầu tiên, khán phòng vang lên tiếng vỗ tay. Những người được ưu tiên chọn sản phẩm trước reo hò ăn mừng cùng người thân, nhanh chóng tiến vào khu vực chọn sản phẩm.

Khoảng 13h cùng ngày, ghi nhận kết quả gần 100% sản phẩm mở bán đợt 1 đã được đặt mua.

Theo ông Trương Quốc Hưng - Phó tổng giám đốc Phú Mỹ Hưng, sự đón nhận của thị trường dành cho Harmonie thể hiện nhu cầu với các sản phẩm chất lượng cao giá hợp lý. Ông Hưng khẳng định sức hút của Harmonie tiếp tục là động lực để chủ đầu tư mở rộng các dự án tương tự ra nhiều địa phương trong tương lai.

Khách hàng vào khu vực chọn căn hộ. Ảnh: Quỳnh Trần

Harmonie được phát triển trên quỹ đất khoảng 2 ha, tại phường Chánh Hiệp TP HCM (Bình Dương cũ). Dự án gần các tuyến giao thông quan trọng như đại lộ Võ Văn Kiệt và trục Mỹ Phước - Tân Vạn. Từ vị trí này, cư dân có thể kết nối đến các khu công nghiệp lớn như VSIP I, VSIP II cũng như các trung tâm sản xuất - công nghệ của khu vực.

Theo đại diện Phú Mỹ Hưng, dự án hướng đến nhóm khách hàng chuyên gia và gia đình trẻ đang làm việc tại khu vực phía Bắc TP HCM. "Chúng tôi nhận thấy nhu cầu nhà ở chất lượng cao tại khu vực này ngày càng tăng, đặc biệt từ lực lượng chuyên gia và lao động chất lượng cao tại các khu công nghiệp và trung tâm công nghệ lân cận" vị này cho biết.

Theo quy hoạch, dự án gồm 5 tòa tháp cao 32–34 tầng với tổng cộng 1.490 căn hộ và 23 cửa hàng thương mại dịch vụ tại khối đế. 5 tòa tháp bố trí bao quanh khu đất, tạo lõi xanh trung tâm với các tiện ích như hồ bơi, khu thể thao, lối dạo bộ và không gian sinh hoạt cộng đồng. Thiết kế hướng tâm này nhằm tối ưu thông gió tự nhiên, tăng diện tích cảnh quan và tạo không gian sinh hoạt chung cho cư dân.

Phối cảnh căn hộ Phú Mỹ Hưng Harmonie. Ảnh: Phú Mỹ Hưng

Ngoài yếu tố quy hoạch, Harmonie cũng được giới thiệu là áp dụng các tiêu chuẩn phát triển tương tự các dự án trước đây của Phú Mỹ Hưng, bao gồm hệ tiện ích nội khu, quản lý vận hành và cảnh quan đồng bộ.

Trong giai đoạn mở bán đầu tiên, chủ đầu tư triển khai một số chính sách tài chính như hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng, ân hạn nợ gốc đến thời điểm bàn giao nhà dự kiến vào năm 2028, cùng lịch thanh toán theo tiến độ xây dựng. Theo doanh nghiệp, các chính sách này nhằm giúp người mua giảm áp lực tài chính trong giai đoạn đầu.

Phú Mỹ Hưng cho biết sau sự kiện ngày 14/3, doanh nghiệp sẽ tiếp tục theo dõi nhu cầu thị trường để lên kế hoạch cho các đợt mở bán tiếp theo của dự án trong thời gian tới.

Hoài Phương