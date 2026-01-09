"Lò nung ở nhiệt độ cao 1.280 độ C hoặc 1.380 độ C, mức nhiệt chỉ được xê dịch dưới 5 độ C, nếu vượt qua ngưỡng này thì sẽ biến màu, không giữ được độ trong, sắc xanh đúng chuẩn", ông Bửu nói. Để giữ mức dao động nhiệt dưới 5 độ C là cực kỳ khó vì lò nung rất dài, có những phân đoạn nhiệt khác nhau, nhiệt độ cao. Chỉ cần một biến số nhỏ như nhiệt độ không chính xác, không đủ nhiệt thì men sẽ đục và mất chiều sâu. Còn khi dư nhiệt, men rạn nứt, phá vỡ bề mặt hoàn thiện.

Một điểm khác nữa là màu này rất là dễ bị rạn. Theo ông Bửu, những người chơi men lưu ly trên đồ gốm đều chấp nhận việc rạn như một phần của màu men. "Minh Long không muốn chấp nhận lẽ thường mà hướng tới tạo ra những điều độc đáo nhất, từ đó tìm cách hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng rạn, gần như không thể nhìn được vết rạn dưới men".

Để men không bị rạn, thân tượng và men phải cùng một độ co giãn. Nhưng bài toán này vô cùng hóc búa, kể cả với những chuyên gia gốm sứ lành nghề nhất, khi hai loại này có vật liệu, thành phần khác nhau. Một điểm đặc biệt khác, màu men có tính chất chảy để cho ra sắc bóng.

Từng nhiều năm trực tiếp đứng đầu vị trí quản lý sản xuất tại Minh Long, ông Bửu cùng đội ngũ đã phải tinh chỉnh công thức đất nhiều lần để khớp với độ co giãn của men. "Mất gần một năm", ông Bửu nhớ lại về hành trình từ đo độ co giãn từng vật liệu, tìm chất đất cho thân phù hợp màu men.

"Minh Long coi thớ đất cũng có linh hồn, luôn tìm cách thấu hiểu để tinh chỉnh, cho ra những 'tính cách' mà mình mong muốn", ông Bửu nói.

CEO của hãng mô tả, đội ngũ khắt khe từ khâu tuyển chọn nguyên liệu, đất ở đỉnh núi hay chân núi, đem về phối trộn ra sao, nghiền hạt xuống cỡ bao nhiêu, thành phần và tỷ lệ phân bổ hạt thế nào. Ngoài ra, để có thể khống chế được nước men, hãng áp dụng công nghệ hiện đại nhất trong chế tác gốm sứ với lò nung sử dụng của nhà sản xuất hàng đầu tại Đức. Điều này giúp khắc phục hạn chế của kỹ thuật sản xuất thủ công khi lò nung bằng củi, canh bằng mắt người.